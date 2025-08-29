Al-Hilal x Al Riyadh Palpite; Odds 5+, 6+; Onde Assistir, Pro League (29/08)

Al-Hilal x Al Riyadh se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela terceira rodada da Pro League 2025. A bola rola às 15:50 no Kingdom Arena, em Riade. O confronto terá transmissão da Band.

O Al-Hilal busca estrear nessa temporada da Saudi Pro League com uma vitória. O time, que vem de uma temporada anterior forte e fez bonito no Mundial de Clubs, quer manter o ritmo e encantar seus torcedores com um futebol envolvente.

Já o Al Riyadh chega com o objetivo de surpreender e somar pontos contra um dos favoritos ao título. A equipe almeja mostrar sua força e provar que pode competir em alto nível no campeonato.

Confira a seguir nossos palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Al-Hilal - odd 1.15

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.40

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.70



Para os palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh, observamos o momento atual das equipes. O Al-Hilal estrea na temporada, mas vem de uma pré-temporada forte, demonstrando grande poder ofensivo e consistência defensiva, enquanto o Al Riyadh busca começar bem o ano.

Com base nas estatísticas recentes e no histórico dos confrontos, podemos esperar um jogo com domínio do time da casa. A capacidade de finalização e a organização tática do Al-Hilal se destacam como fatores importantes para análise.

Palpites Alternativos Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



🎯 Al-Hilal vence sem sofrer gols - odd 2.05

🎯 Vitória do Al-Hilal no primeiro tempo - odd 1.45

🎯 Al-Hilal marca mais de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 2.20



Para apostadores que buscam mais riscos e, consequentemente, maiores retornos, separamos algumas opções alternativas interessantes para este confronto da Pro League. O favoritismo do Al-Hilal pode abrir margens para apostas em mercados específicos.

Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem aposta com conhecimento e acompanha de perto o desempenho dos times. A capacidade do Al-Hilal de construir jogadas e a possibilidade de um placar mais elástico são pontos a se considerar.

Super Palpites Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



🚀 Al-Hilal vence por placar exato de 3 a 0 - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



🔵 Vitória do Al-Hilal Saudi FC - odd 1.15

🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.22

🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.70

🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.40

🟡 Al-Hilal mais de 1.5 gols - odd 1.25



🚀 Palpites de Odds Altas Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



🔵 Al-Hilal vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 2.45

🟢 Resultado exato do primeiro tempo: Al-Hilal 2x0 - odd 6.80

🟡 Marcador do primeiro gol: Marcos Leonardo - odd 5.50



Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh - Pro League 2025

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 12:50 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Kingdom Arena, Riade

📺 Transmissão: Band



Como Al-Hilal Saudi FC e Al Riyadh Chegam Para o Confronto

O Al-Hilal Saudi FC chega para este confronto embalado por uma boa pré-temporada, incluindo a participação no Mundial de Clubes e a contratação do uruguaio Darwin Núñez, além da meta de manter sua posição de destaque na Pro League. A equipe busca impor seu jogo desde o início.

O Al Riyadh, por outro lado, tem a oportunidade de mostrar seu valor contra um adversário forte. A equipe precisa de um desempenho sólido para somar pontos cruciais na busca por seus objetivos no campeonato.

Últimos Jogos do Al-Hilal Saudi FC

O Al-Hilal Saudi FC fez uma boa pré-temporada, com um ataque potente e uma defesa bem organizada.

Nos últimos confrontos, o time demonstrou capacidade de adaptação tática e um bom aproveitamento nas finalizações, o que contribui para seus bons resultados.



✅ Al-Hilal Saudi FC 6x0 FC Aarau - Amistoso



✅ Al-Hilal Saudi FC 6x1 Balingen - Amistoso



❌ Fluminense 2x1 Al-Hilal - Mundial de Clubes



✅ Manchester City 3x4 Al-Hilal Saudi FC - Mundial de Clubes



✅ Al-Hilal Saudi FC 2x0 Pachuca - Mundial de Clubes







Últimos Jogos do Al Riyadh

O Al Riyadh terminou a temporada passada com problemas e não fez uma boa pré-temporada, o que faz com que o time entre em campo desmotivado.



❌ Ibiza 5x2 Al Riyadh - Amistoso



❌ Castellón 2x0 Al Riyadh - Amistoso



🟨 Arabi 1x1 Al Riyadh - Pro League



❌ Al Ahli 1x0 Al Riyadh - Pro League



❌ Taawoun 3x2 Al Riyadh - Pro League



Nossa Opinião para Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh

Com base na análise do momento das equipes e no histórico dos confrontos diretos, o Al-Hilal Saudi FC é o grande favorito para vencer esta partida.

A força do elenco, o desempenho em casa e a maior necessidade por pontos na liderança da Pro League apontam para um jogo onde o Al-Hilal tem tudo para sair com a vitória.