Assine UOL
Al-Hilal Saudi FC
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Pro League - Saudi Arabia
Al Riyadh
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.12
x
9.5
2
15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.11
x
9.65
2
18.21
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.14
x
8.2
2
15.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.1
x
8
2
16
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.13
x
9.5
2
17
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 08:31

Al-Hilal x Al Riyadh Palpite; Odds 5+, 6+; Onde Assistir, Pro League (29/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Al-Hilal x Al Riyadh se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela terceira rodada da Pro League 2025. A bola rola às 15:50 no Kingdom Arena, em Riade. O confronto terá transmissão da Band.


O Al-Hilal busca estrear nessa temporada da Saudi Pro League com uma vitória. O time, que vem de uma temporada anterior forte e fez bonito no Mundial de Clubs, quer manter o ritmo e encantar seus torcedores com um futebol envolvente.


Já o Al Riyadh chega com o objetivo de surpreender e somar pontos contra um dos favoritos ao título. A equipe almeja mostrar sua força e provar que pode competir em alto nível no campeonato.


Confira a seguir nossos palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Al-Hilal - odd 1.15

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.40

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.70


Para os palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh, observamos o momento atual das equipes. O Al-Hilal estrea na temporada, mas vem de uma pré-temporada forte, demonstrando grande poder ofensivo e consistência defensiva, enquanto o Al Riyadh busca começar bem o ano.


Com base nas estatísticas recentes e no histórico dos confrontos, podemos esperar um jogo com domínio do time da casa. A capacidade de finalização e a organização tática do Al-Hilal se destacam como fatores importantes para análise.


Palpites Alternativos Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



  • 🎯 Al-Hilal vence sem sofrer gols - odd 2.05

  • 🎯 Vitória do Al-Hilal no primeiro tempo - odd 1.45

  • 🎯 Al-Hilal marca mais de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 2.20


Para apostadores que buscam mais riscos e, consequentemente, maiores retornos, separamos algumas opções alternativas interessantes para este confronto da Pro League. O favoritismo do Al-Hilal pode abrir margens para apostas em mercados específicos.


Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem aposta com conhecimento e acompanha de perto o desempenho dos times. A capacidade do Al-Hilal de construir jogadas e a possibilidade de um placar mais elástico são pontos a se considerar.


Super Palpites Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



  • 🚀 Al-Hilal vence por placar exato de 3 a 0 - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



  • 🔵 Vitória do Al-Hilal Saudi FC - odd 1.15

  • 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.22

  • 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.70

  • 🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.40

  • 🟡 Al-Hilal mais de 1.5 gols - odd 1.25


🚀 Palpites de Odds Altas Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh



  • 🔵 Al-Hilal vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 2.45

  • 🟢 Resultado exato do primeiro tempo: Al-Hilal 2x0 - odd 6.80

  • 🟡 Marcador do primeiro gol: Marcos Leonardo - odd 5.50


Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh - Pro League 2025

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 12:50 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Kingdom Arena, Riade

  • 📺 Transmissão: Band


Como Al-Hilal Saudi FC e Al Riyadh Chegam Para o Confronto


O Al-Hilal Saudi FC chega para este confronto embalado por uma boa pré-temporada, incluindo a participação no Mundial de Clubes e a contratação do uruguaio Darwin Núñez, além da meta de manter sua posição de destaque na Pro League. A equipe busca impor seu jogo desde o início.


O Al Riyadh, por outro lado, tem a oportunidade de mostrar seu valor contra um adversário forte. A equipe precisa de um desempenho sólido para somar pontos cruciais na busca por seus objetivos no campeonato.


Últimos Jogos do Al-Hilal Saudi FC


O Al-Hilal Saudi FC fez uma boa pré-temporada, com um ataque potente e uma defesa bem organizada.


Nos últimos confrontos, o time demonstrou capacidade de adaptação tática e um bom aproveitamento nas finalizações, o que contribui para seus bons resultados.



  • ✅ Al-Hilal Saudi FC 6x0 FC Aarau - Amistoso

  • ✅ Al-Hilal Saudi FC 6x1 Balingen - Amistoso

  • ❌ Fluminense 2x1 Al-Hilal - Mundial de Clubes

  • ✅ Manchester City 3x4 Al-Hilal Saudi FC - Mundial de Clubes

  • ✅ Al-Hilal Saudi FC 2x0 Pachuca - Mundial de Clubes

  •  


Últimos Jogos do Al Riyadh


O Al Riyadh terminou a temporada passada com problemas e não fez uma boa pré-temporada, o que faz com que o time entre em campo desmotivado.



  • ❌ Ibiza 5x2 Al Riyadh - Amistoso

  • ❌ Castellón 2x0 Al Riyadh - Amistoso

  • 🟨 Arabi 1x1 Al Riyadh - Pro League

  • ❌ Al Ahli 1x0 Al Riyadh - Pro League

  • ❌ Taawoun 3x2 Al Riyadh - Pro League


Nossa Opinião para Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh


Com base na análise do momento das equipes e no histórico dos confrontos diretos, o Al-Hilal Saudi FC é o grande favorito para vencer esta partida.


A força do elenco, o desempenho em casa e a maior necessidade por pontos na liderança da Pro League apontam para um jogo onde o Al-Hilal tem tudo para sair com a vitória.

Ver mais Ver menos

Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Palpite do Dia

Al-Hilal Saudi FC Vence
Superbet logo
1.13
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Excelsior - Twente
2
1.88
Pisa - AS Roma
2
1.74
CRB - Paysandu
1
1.74
Múltipla
5.69
x
Aposta
20
=
Ganhos
113.84
Apostar agora

Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Pro League
Al-Hilal Saudi FC
1 - 1
Al Riyadh
2024 Pro League
Al Riyadh
0 - 3
Al-Hilal Saudi FC
2023 Pro League
Al Riyadh
1 - 3
Al-Hilal Saudi FC
2023 Pro League
Al-Hilal Saudi FC
6 - 1
Al Riyadh

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Al-Hilal Saudi FC
Empate
Al Riyadh

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Cianorte
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Barra
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Cianorte Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Le Havre
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Nice
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Nice Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Volendam
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Ajax
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CRB
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Paysandu
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E

CRB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte