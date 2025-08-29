- V
Al-Hilal x Al Riyadh Palpite; Odds 5+, 6+; Onde Assistir, Pro League (29/08)
Al-Hilal x Al Riyadh se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela terceira rodada da Pro League 2025. A bola rola às 15:50 no Kingdom Arena, em Riade. O confronto terá transmissão da Band.
O Al-Hilal busca estrear nessa temporada da Saudi Pro League com uma vitória. O time, que vem de uma temporada anterior forte e fez bonito no Mundial de Clubs, quer manter o ritmo e encantar seus torcedores com um futebol envolvente.
Já o Al Riyadh chega com o objetivo de surpreender e somar pontos contra um dos favoritos ao título. A equipe almeja mostrar sua força e provar que pode competir em alto nível no campeonato.
Confira a seguir nossos palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Al-Hilal - odd 1.15
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.40
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.70
Para os palpites de Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh, observamos o momento atual das equipes. O Al-Hilal estrea na temporada, mas vem de uma pré-temporada forte, demonstrando grande poder ofensivo e consistência defensiva, enquanto o Al Riyadh busca começar bem o ano.
Com base nas estatísticas recentes e no histórico dos confrontos, podemos esperar um jogo com domínio do time da casa. A capacidade de finalização e a organização tática do Al-Hilal se destacam como fatores importantes para análise.
Palpites Alternativos Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh
- 🎯 Al-Hilal vence sem sofrer gols - odd 2.05
- 🎯 Vitória do Al-Hilal no primeiro tempo - odd 1.45
- 🎯 Al-Hilal marca mais de 1.5 gols no primeiro tempo - odd 2.20
Para apostadores que buscam mais riscos e, consequentemente, maiores retornos, separamos algumas opções alternativas interessantes para este confronto da Pro League. O favoritismo do Al-Hilal pode abrir margens para apostas em mercados específicos.
Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem aposta com conhecimento e acompanha de perto o desempenho dos times. A capacidade do Al-Hilal de construir jogadas e a possibilidade de um placar mais elástico são pontos a se considerar.
Super Palpites Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh
- 🚀 Al-Hilal vence por placar exato de 3 a 0 - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh
- 🔵 Vitória do Al-Hilal Saudi FC - odd 1.15
- 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.22
- 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.30
⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.70
- 🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 1.40
- 🟡 Al-Hilal mais de 1.5 gols - odd 1.25
🚀 Palpites de Odds Altas Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh
- 🔵 Al-Hilal vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 2.45
- 🟢 Resultado exato do primeiro tempo: Al-Hilal 2x0 - odd 6.80
- 🟡 Marcador do primeiro gol: Marcos Leonardo - odd 5.50
Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh - Pro League 2025
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 12:50 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Kingdom Arena, Riade
- 📺 Transmissão: Band
Como Al-Hilal Saudi FC e Al Riyadh Chegam Para o Confronto
O Al-Hilal Saudi FC chega para este confronto embalado por uma boa pré-temporada, incluindo a participação no Mundial de Clubes e a contratação do uruguaio Darwin Núñez, além da meta de manter sua posição de destaque na Pro League. A equipe busca impor seu jogo desde o início.
O Al Riyadh, por outro lado, tem a oportunidade de mostrar seu valor contra um adversário forte. A equipe precisa de um desempenho sólido para somar pontos cruciais na busca por seus objetivos no campeonato.
Últimos Jogos do Al-Hilal Saudi FC
O Al-Hilal Saudi FC fez uma boa pré-temporada, com um ataque potente e uma defesa bem organizada.
Nos últimos confrontos, o time demonstrou capacidade de adaptação tática e um bom aproveitamento nas finalizações, o que contribui para seus bons resultados.
- ✅ Al-Hilal Saudi FC 6x0 FC Aarau - Amistoso
- ✅ Al-Hilal Saudi FC 6x1 Balingen - Amistoso
- ❌ Fluminense 2x1 Al-Hilal - Mundial de Clubes
- ✅ Manchester City 3x4 Al-Hilal Saudi FC - Mundial de Clubes
- ✅ Al-Hilal Saudi FC 2x0 Pachuca - Mundial de Clubes
-
Últimos Jogos do Al Riyadh
O Al Riyadh terminou a temporada passada com problemas e não fez uma boa pré-temporada, o que faz com que o time entre em campo desmotivado.
- ❌ Ibiza 5x2 Al Riyadh - Amistoso
- ❌ Castellón 2x0 Al Riyadh - Amistoso
- 🟨 Arabi 1x1 Al Riyadh - Pro League
- ❌ Al Ahli 1x0 Al Riyadh - Pro League
- ❌ Taawoun 3x2 Al Riyadh - Pro League
Nossa Opinião para Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh
Com base na análise do momento das equipes e no histórico dos confrontos diretos, o Al-Hilal Saudi FC é o grande favorito para vencer esta partida.
A força do elenco, o desempenho em casa e a maior necessidade por pontos na liderança da Pro League apontam para um jogo onde o Al-Hilal tem tudo para sair com a vitória.
Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al-Hilal Saudi FC x Al Riyadh: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
