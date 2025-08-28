Al-Ettifaq x Al Kholood Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Pro League (28/08)

Al-Ettifaq e Al Kholood se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, em partida válida pela terceira rodada da Pro League 2025. A bola rola a partir das 18h no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Abha. Este confronto da Pro League terá transmissão da SSC Napoli.

O Al-Ettifaq busca uma vitória em casa para começar a temporada com o pé direito. Já o Al Kholood chega com o objetivo de surpreender e conquistar pontos fora de casa, buscando manter o embalo de bons resultados recentes em outras competições.

Confira nossos palpites de Al-Ettifaq x Al Kholood, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Al-Ettifaq x Al Kholood: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Al-Ettifaq x Al Kholood, é crucial observar o momento atual das equipes na Pro League. O Al-Ettifaq, jogando em casa, tende a impor seu ritmo, enquanto o Al Kholood tem demonstrado força mesmo longe de seus domínios em outras competições.

Analisando os confrontos recentes e o desempenho geral, podemos identificar padrões que favorecem certas apostas. O histórico direto entre as equipes também nos dá uma boa pista do que esperar.



🎯 Vitória do Al-Ettifaq - odd 2.00

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.25



Para os palpites de Al-Ettifaq x Al Kholood, a análise estatística dos últimos jogos indica que as duas equipes costumam encontrar o caminho do gol. O Al-Ettifaq, com o apoio da torcida, tem uma leve vantagem, mas o Al Kholood tem mostrado capacidade de reagir.

Palpites Alternativos Al-Ettifaq x Al Kholood

Para apostadores que buscam diversificar suas estratégias, alguns mercados alternativos podem apresentar oportunidades interessantes. A dinâmica do jogo, com equipes que atacam, pode gerar opções de apostas com bom valor.

Essas opções são ideais para quem gosta de arriscar um pouco mais em troca de odds potencialmente mais altas. Observar detalhes como cartões ou escanteios pode ser um diferencial.



🎯 Cartão Amarelo para Jogador do Al Kholood - odd 3.10

🎯 Mais de 8.5 Escanteios - odd 2.75

🎯 Gol Marcado no 2º Tempo - odd 1.55



Super Palpites Al-Ettifaq x Al Kholood



🚀 Vitória do Al-Ettifaq com Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 3.50



💰 Palpites de Odds Baixas Al-Ettifaq x Al Kholood



🔵 Vitória do Al-Ettifaq - odd 2.00

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40

🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.70



⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Ettifaq x Al Kholood



🔵 Empate com Gols - odd 3.50

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🟡 Resultado Exato 2-1 para Al-Ettifaq - odd 4.00



🚀 Palpites de Odds Altas Al-Ettifaq x Al Kholood



🔵 Vitória do Al Kholood por 1-0 - odd 7.50

🟢 Ambos Marcam Sim e Mais de 3.5 Gols - odd 6.00

🟡 Placar Exato 3-2 para Al-Ettifaq - odd 9.00



Al-Ettifaq x Al Kholood: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Al-Ettifaq x Al Kholood - Campeonato Saudita 2025

📅 Data: 28/08/2025

⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, Abha

📺 Transmissão: Sem transmissão no Brasil



Como Al-Ettifaq e Al Kholood Chegam Para o Confronto

O Al-Ettifaq busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Pro League. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Al Kholood, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Últimos Jogos do Al-Ettifaq

O Al-Ettifaq teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.

Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Pro League.



✅ Al-Ettifaq 2x1 Al Wahda - Pro League



✅ Al-Ahli 1x3 Al-Ettifaq - Pro League



🟡 Al-Ettifaq 0x0 Damac - Pro League



❌ Al Kholood 1x0 Al-Ettifaq - Pro League



✅ Al-Ettifaq 2x1 Al Hkaleej - Pro League



Últimos Jogos do Al Kholood

O Al Kholood vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Al Kholood. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



✅ Al-Raed 1x2 Al Kholood - Pro League



✅ Al Kholood 2x0 Al-Fayha - Pro League



❌ Al-Ahli 4x1 Al Kholood - Pro League



✅ Al Kholood 1x0 Al-Ettifaq - Pro League



❌ Al-Qadisiyah FC 4x1 Al Kholood - Pro League



Nossa Opinião para Al-Ettifaq x Al Kholood

Acreditamos que será um jogo disputado, com chances para ambos os lados. O Al-Ettifaq, jogando em casa, pode ter a vantagem, mas o Al Kholood tem demonstrado capacidade de surpreender.

Os detalhes táticos e a eficiência nas finalizações serão cruciais. Um jogo com potencial para gols e boas oportunidades de apostas.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.