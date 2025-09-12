Assine UOL
Al-Ettifaq
Pro League - Saudi Arabia
Al-Ahli Jeddah
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah: Palpite, Onde Assistir | Campeonato Saudita (12/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Veja os melhores palpites para o jogo do Campeonato Saudita Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah, hoje dia 12/09.  


Al-Ettifaq e Al-Ahli Jeddah se enfrentam às 12h25 (horário de Brasília), em um duelo que promete fortes emoções. 


De um lado, o Al-Ettifaq busca a vitória para subir na tabela e mostrar sua força em casa. Do outro, o Al-Ahli Jeddah chega embalado, buscando manter a boa fase e somar mais três pontos na competição.


Neste artigo, você terá acesso aos melhores palpites, odds imperdíveis, informações sobre onde assistir e tudo o que você precisa saber para fazer suas apostas. Acompanhe!


Palpite Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah: 3 Melhores Odds 


Para te ajudar a montar aquele bilhete certeiro, preparamos três dicas de apostas com base na análise do momento das equipes e nas estatísticas.



  • 🎯 Vitória do Al-Ahli Jeddah - odd 2.30

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no total - odd 1.90


Com base na análise, acreditamos em um jogo aberto, com chances para os dois lados e com boas oportunidades de gol. As odds estão atrativas e valem a pena serem consideradas.


💰 Palpites de Odds Baixas Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah


Se você é fã de apostas mais seguras, confira as opções de baixo risco para este confronto:



  • 🟢 Dupla chance: Al-Ahli Jeddah ou empate - odd 1.45


Apesar do mando de campo ser do Al-Ettifaq, o Al-Ahli Jeddah tem um time mais consistente e chega como favorito.


⚖️ Palpites de Odds Médias Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah


Para quem gosta de um pouco mais de emoção e boas cotações, as apostas de risco médio podem ser uma ótima opção:



  • 🟡 Al-Ahli Jeddah marca o primeiro gol - odd 1.90


O Al-Ahli Jeddah tem um ataque forte e deve começar o jogo pressionando, aumentando as chances de marcar o primeiro gol.


🚀 Palpite Odds Altas Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah


Para os mais ousados, que tal tentar um palpite com odds altas e um bom retorno? Veja as opções:



  • 🔴 Al-Ahli Jeddah vence por 2 gols de diferença - odd 4.50 - Bet365 


Com um elenco superior, o Al-Ahli Jeddah pode conseguir uma vitória com boa vantagem no placar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir e os detalhes da partida:


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Campeonato Saudita

  • Local: Al-Ettifaq Club Stadium, Arábia Saudita 

  • Data: 12 de setembro (sexta-feira)

  • Horário: 12h25 (horário de Brasília)

  • Onde assistir: Canal GOAT


Como Al-Ettifaq e Al-Ahli Jeddah Chegam Para o Confronto


O Al-Ettifaq busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Pro League. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Al-Ahli Jeddah, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Al-Ettifaq


O Al-Ettifaq teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Pro League.



  • ✅ Al-Ettifaq 2x1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1x3 Al-Ettifaq - Pro League

  • 🟡 Al-Ettifaq 0x0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1x0 Al-Ettifaq - Pro League

  • ✅  Al-Ettifaq 2x1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos do Al-Ahli Jeddah


O Al-Ahli Jeddah vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Al-Ahli Jeddah. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Al Arabi SC vs Al-Ahli Jeddah - Pro League

  • ✅ Al-Ahli Jeddah vs Al Suqoor - Pro League

  • ✅ Al-Nassr vs Al-Ahli Jeddah - Pro League

  • ✅ Al-Qadisiyah FC vs Al-Ahli Jeddah - Pro League

  • ✅ Dordrecht vs Al-Ahli Jeddah - Pro League


Com base nos últimos resultados, o Al-Ahli Jeddah parece ter uma leve vantagem, mas o Al-Ettifaq pode surpreender jogando em casa. A partida promete ser equilibrada.


Nossa Opinião para Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah


Acreditamos em um jogo com boas chances de gols, com o Al-Ahli Jeddah levando uma ligeira vantagem. A nossa dica é apostar em ambas as equipes marcando, mas a vitória do Al-Ahli Jeddah também é uma boa opção.


 

Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Nice - Nantes
1
1.7
Lille - Toulouse
1
1.8
Samsunspor - Antalyaspor
1
1.8
Múltipla
5.51
x
Aposta
20
=
Ganhos
110.16
Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al-Ettifaq x Al-Ahli Jeddah: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Pro League
Al-Ahli Jeddah
1 - 3
Al-Ettifaq
2024 Pro League
Al-Ettifaq
1 - 2
Al-Ahli Jeddah
2023 Pro League
Al-Ettifaq
2 - 2
Al-Ahli Jeddah
2023 Pro League
Al-Ahli Jeddah
0 - 0
Al-Ettifaq
2021 Pro League
Al-Ettifaq
1 - 0
Al-Ahli Jeddah

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Al-Ettifaq
Empate
Al-Ahli Jeddah

Apostar agora
Apostar agora
