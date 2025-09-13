- D
Al Akhdoud x Al Taawon Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Saudita, 13/09/2025
Al Akhdoud x Al Taawon: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Al Akhdoud e Al Taawon jogam neste sábado 13 de setembro, pelas 12:45 (horário de Brasília), em encontro da rodada 2 do campeonato Saudita. O embate terá lugar no Estádio Prince Hathloul, em Najran, Arábia Saudita. Pode assistir ao vivo no Brasil ao Al Akhdoud x Al Taawon via GOAT.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam reação imediata, com o Al-Akhdoud tentando aproveitar sua maior força ofensiva, enquanto o Al-Taawoun precisa corrigir falhas em todos os setores para somar os primeiros pontos.
Al Akhdoud x Al Taawon Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Vitória do Al-Okhdood: 2.33
- 🎯 Vitória do Al-Taawoun: 2.70
- 🎯 Empate: 3.55
⚖️ Palpites de Odds Médias Al Akhdoud x Al Taawon
- 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.30
- 🎯 Total de Gols - Menos de 1.5: 3.01
- 🎯 Total de Gols - Mais de 0.5: 1.04
🚀 Palpites de Odds Altas Al Akhdoud x Al Taawon
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 9.17
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.26
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Al-Taawoun: 6.20
Al Akhdoud x Al Taawon: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 12h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Prince Hathloul, Najran, Arábia Saudita
- Competição: Campeonato Saudita
- Onde Assistir: GOAT e Novibet (streaming)
Como Al Akhdoud e Al Taawon Chegam Para o Confronto
Al-Akhdoud e Al-Taawoun se enfrentam após estreias negativas na competição. O Al-Akhdoud aparece na 16ª posição, depois de perder na 1ª rodada por um placar movimentado: marcou 2 gols, sofreu 5, média de 2,0 gols a favor por jogo, mas com defesa vulnerável.
O time registrou ainda 0,82 gols esperados, 7 finalizações e 3 escanteios.
Já o Al-Taawoun ocupa a lanterna (18º lugar), também após derrota, mas sem marcar gols e sofrendo 5. A equipe apresentou pouca produção ofensiva: média de 0 gols, apenas 0,24 gols esperados, 4 chutes e 2 escanteios na partida de estreia.
Al Akhdoud x Al Taawon: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al Akhdoud x Al Taawon: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al Akhdoud x Al Taawon: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
