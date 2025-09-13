Assine UOL
Al Akhdoud
Pro League - Saudi Arabia
Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Al Taawon
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 09:05

Al Akhdoud x Al Taawon Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Saudita, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Al Akhdoud x Al Taawon: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Al Akhdoud e Al Taawon jogam neste sábado 13 de setembro, pelas 12:45 (horário de Brasília), em encontro da rodada 2 do campeonato Saudita. O embate terá lugar no Estádio Prince Hathloul, em Najran, Arábia Saudita. Pode assistir ao vivo no Brasil ao Al Akhdoud x Al Taawon via GOAT.


O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam reação imediata, com o Al-Akhdoud tentando aproveitar sua maior força ofensiva, enquanto o Al-Taawoun precisa corrigir falhas em todos os setores para somar os primeiros pontos.


Al Akhdoud x Al Taawon Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Al-Okhdood: 2.33

  • 🎯 Vitória do Al-Taawoun: 2.70

  • 🎯 Empate: 3.55


⚖️ Palpites de Odds Médias Al Akhdoud x Al Taawon



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.30

  • 🎯 Total de Gols - Menos de 1.5: 3.01

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 0.5: 1.04


🚀 Palpites de Odds Altas Al Akhdoud x Al Taawon



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 9.17

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.26

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Al-Taawoun: 6.20


Al Akhdoud x Al Taawon: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 12h45 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Prince Hathloul, Najran, Arábia Saudita

  • Competição: Campeonato Saudita

  • Onde Assistir: GOAT e Novibet (streaming)


Como Al Akhdoud e Al Taawon Chegam Para o Confronto


Al-Akhdoud e Al-Taawoun se enfrentam após estreias negativas na competição. O Al-Akhdoud aparece na 16ª posição, depois de perder na 1ª rodada por um placar movimentado: marcou 2 gols, sofreu 5, média de 2,0 gols a favor por jogo, mas com defesa vulnerável.


O time registrou ainda 0,82 gols esperados, 7 finalizações e 3 escanteios.


Já o Al-Taawoun ocupa a lanterna (18º lugar), também após derrota, mas sem marcar gols e sofrendo 5. A equipe apresentou pouca produção ofensiva: média de 0 gols, apenas 0,24 gols esperados, 4 chutes e 2 escanteios na partida de estreia.

Al Akhdoud x Al Taawon: Palpite do Dia

Al Akhdoud Vence
2.75
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Al Akhdoud x Al Taawon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Al Akhdoud x Al Taawon: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Pro League
Al Akhdoud
1 - 1
Al Taawon
2024 Pro League
Al Taawon
1 - 0
Al Akhdoud
2023 Pro League
Al Taawon
3 - 1
Al Akhdoud
2023 Pro League
Al Akhdoud
0 - 1
Al Taawon

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Al Akhdoud
Empate
Al Taawon

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

