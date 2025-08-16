- V
Al Ain x Al Bataeh: Palpite Odds Altas +7, +13, Onde Assistir, UAE Pro League, 16/08
Al Ain x Al Bataeh: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 1ª rodada da UAE Pro League. A partida acontece no sábado (16/08), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain, e terá transmissão na bet365.
O atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, o Al Ain, inicia sua jornada na UAE Pro League contra o Al Bataeh, um time que busca uma campanha mais segura para permanecer na elite. Apesar das perdas no elenco, o Al Ain entra em campo como o grande favorito, jogando em casa e com o apoio de sua torcida.
Al Ain x Al Bataeh Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Al Ain - odd 1.30
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Al Ain - odd 1.83
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.50
O Al Ain teve uma campanha impressionante em casa na última temporada, com um ataque que marcou 2.15 gols por jogo. O Al Bataeh, por outro lado, sofreu 2.0 gols por partida como visitante. A superioridade técnica e o retrospecto entre as equipes, com duas vitórias do Al Ain em dois jogos, tornam a vitória do time da casa por mais de um gol de diferença um resultado provável.
Palpites Alternativos Al Ain x Al Bataeh
- 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Al Ain - odd 1.72
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 2.00
- 🎯 Palpite: Total de Gols por Equipe - Al Ain (Mais de 2.5) - odd 2.10
É esperado que o Al Ain domine a partida desde o início, o que pode levar a um gol ainda no primeiro tempo e a uma vitória tranquila. Apesar de o Al Bataeh ter um ataque razoável fora de casa, a defesa do Al Ain em casa é mais forte, o que sugere que o time da casa sairá com a vitória e com a baliza a zero.
💰 Al Ain x Al Bataeh: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Resultado Final - Al Ain - odd 1.30
- 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.50
- 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo - Al Ain - odd 1.72
⚖️ Al Ain x Al Bataeh: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Al Ain - odd 1.83
- 🟢 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 2.00
- 🟡 Palpite: Total de Gols por Equipe - Al Ain (Mais de 2.5) - odd 2.10
🚀 Al Ain x Al Bataeh: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Resultado Exato - 3 a 0 - odd 7.00
- 🟢 Palpite: Resultado Exato - 4 a 0 - odd 13.00
- 🟡 Palpite: Handicap Asiático (-2.5) Al Ain - odd 2.80
Al Ain x Al Bataeh: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Al Ain e Al Bataeh é uma oportunidade para o time da casa iniciar a temporada com o pé direito, com uma vitória convincente. A partida terá transmissão na bet365.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Al Ain x Al Bataeh - UAE Pro League
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hazza bin Zayed, Al Ain
- 📺 Transmissão: bet365
Como Al Ain e Al Bataeh Chegam Para o Confronto
O Al Ain, que perdeu alguns jogadores importantes após o título da Liga dos Campeões da Ásia, terá a missão de se reformular para buscar o título da UAE Pro League. Na última temporada, o time teve um desempenho sólido em casa, com 8 vitórias em 13 jogos, um ataque eficiente (2.15 gols por partida) e uma defesa consistente (1.07 gols sofridos).
O Al Bataeh, por sua vez, teve uma campanha ruim na última temporada e lutou para não ser rebaixado. Fora de casa, a equipe teve um desempenho muito fraco, com apenas duas vitórias em 13 jogos e uma defesa que sofreu 2.0 gols por partida. O time precisa de uma vitória para começar a temporada com o pé direito.
Al Ain x Al Bataeh: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Al Ain x Al Bataeh: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Al Ain x Al Bataeh: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser divertido, mas o foco principal deve ser sempre no entretenimento, não no dinheiro. Estabeleça um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse. Se você perceber que está perdendo o controle, procure ajuda. O jogo responsável é o caminho para uma experiência segura e agradável.
