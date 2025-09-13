- D
Ajax x Zwolle Palpite, Odds, Onde Assistir, Escalações, Holandês, 13/09/2025
Ajax x Zwolle: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O Ajax x Zwolle acontece no sábado, 13 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. A partida é válida pela rodada 5 do Campeonato Holandês e tem transmissão ao vivo no Brasil via Disney+.
O Ajax, jogando em casa, busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela. Já o Zwolle, mesmo fora de casa, quer surpreender e somar pontos importantes.
Será um confronto entre a potência ofensiva do Ajax, que lidera em gols esperados (2,04 por jogo), e a consistência defensiva do Zwolle, que tenta surpreender fora de casa.
Ajax x Zwolle Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Vitória do Ajax - odd 1.55
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.80
- 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.90
Palpites Alternativos Ajax x Zwolle
- Handicap Asiático Ajax -1.5: Se você acredita em uma vitória do Ajax por dois ou mais gols de diferença, essa pode ser uma aposta interessante, com odds mais atrativas.
- Total de escanteios acima de 9.5: Considerando o estilo de jogo ofensivo das equipes, é possível que a partida tenha um bom número de escanteios.
- Jogador a marcar: Analise os artilheiros de cada time e as estatísticas de finalização para apostar em um jogador específico que pode balançar as redes.
Super Palpites Ajax x Zwolle
- Resultado correto: Ajax 3 x 1 Zwolle - Com base nas estatísticas e no momento das equipes, esse placar pode ser uma aposta com boa odd.
💰 Palpites de Odds Baixas Ajax x Zwolle
- Vitória do Ajax: Com o fator casa e um elenco superior, o Ajax é o favorito para vencer a partida.
- Total de gols abaixo de 3.5: Apesar de serem times ofensivos, é possível que o jogo tenha no máximo três gols, dependendo do desempenho das defesas.
⚖️ Palpites de Odds Médias Ajax x Zwolle
- Ambos os times marcam: Sim: Com as características ofensivas das equipes, é provável que os dois times consigam marcar gols na partida.
- Mais de 2.5 gols no jogo: A partida tem potencial para ter três ou mais gols, considerando o desempenho dos ataques e as deficiências defensivas.
🚀 Palpites de Odds Altas Ajax x Zwolle
- Empate no primeiro tempo: É possível que as equipes comecem o jogo se estudando, o que pode levar a um empate parcial.
- Placar exato: Ajax 3 x 2: Se você acredita em um jogo com muitos gols e emoção, essa aposta pode ser uma boa opção.
Ajax x Zwolle: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir a partida e confira as informações completas do confronto. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe os detalhes abaixo:
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Ajax x Zwolle
- Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 11h30 (horário de Brasília)
- Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã
- Competição: Campeonato Holandês
- Onde assistir: Disney+
Ajax x Zwolle: Escalações prováveis
Ajax: Vítezslav Jaros; Lucas Rosa, Ko Itakura, Youri Baas, Owen Wijndal; Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Raúl Moro; Steven Berghuis, Wout Weghorst.
Zwolle: Tom de Graaff; Simon Graves, Olivier Aertssen, Sherell Floranus, Anselmo MacNulty; Thijs Oosting, Jamiro Monteiro, Ryan Thomas, Koen Kostons; Dylan Mbayo, Kaj de Rooij.
Como Ajax e Zwolle Chegam Para o Confronto
No Holandês 2025/26, o duelo entre Ajax e Zwolle coloca frente a frente duas equipes que começaram bem a temporada, mas em situações distintas.
O Ajax ocupa a 5ª posição, com 8 pontos em 4 jogos, ainda invicto, somando 2 vitórias e 2 empates, além de um ataque forte: 7 gols marcados, média de 1,75 por jogo, e impressionantes 19,25 finalizações por partida.
O Zwolle aparece em 8º lugar, com 6 pontos em 3 jogos, conquistados em 2 vitórias e 1 derrota.
O time marcou 3 gols e sofreu apenas 2, mostrando equilíbrio defensivo, mas com números ofensivos mais modestos - apenas 1 gol de média por jogo, 7,67 chutes e 1,67 escanteios.
Nossa Opinião para Ajax x Zwolle
Acreditamos em um jogo com domínio do Ajax, que joga em casa e tem um elenco superior. Apesar disso, o Zwolle pode oferecer resistência e, por isso, acreditamos em um jogo com gols para os dois lados.
Nossa dica é apostar na vitória do Ajax e em mais de 2.5 gols no jogo. São ótimas opções para quem busca boas odds e um jogo emocionante.
Ajax x PEC Zwolle: Palpite do Dia
Ajax x PEC Zwolle: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ajax x PEC Zwolle: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares