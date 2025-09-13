Ajax x Zwolle Palpite, Odds, Onde Assistir, Escalações, Holandês, 13/09/2025

Ajax x Zwolle: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Ajax x Zwolle acontece no sábado, 13 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. A partida é válida pela rodada 5 do Campeonato Holandês e tem transmissão ao vivo no Brasil via Disney+.

O Ajax, jogando em casa, busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela. Já o Zwolle, mesmo fora de casa, quer surpreender e somar pontos importantes.

Será um confronto entre a potência ofensiva do Ajax, que lidera em gols esperados (2,04 por jogo), e a consistência defensiva do Zwolle, que tenta surpreender fora de casa.

Ajax x Zwolle Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória do Ajax - odd 1.55

🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.80

🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.90



Palpites Alternativos Ajax x Zwolle



Handicap Asiático Ajax -1.5: Se você acredita em uma vitória do Ajax por dois ou mais gols de diferença, essa pode ser uma aposta interessante, com odds mais atrativas.

Total de escanteios acima de 9.5: Considerando o estilo de jogo ofensivo das equipes, é possível que a partida tenha um bom número de escanteios.

Jogador a marcar: Analise os artilheiros de cada time e as estatísticas de finalização para apostar em um jogador específico que pode balançar as redes.



Super Palpites Ajax x Zwolle



Resultado correto: Ajax 3 x 1 Zwolle - Com base nas estatísticas e no momento das equipes, esse placar pode ser uma aposta com boa odd.



💰 Palpites de Odds Baixas Ajax x Zwolle



Vitória do Ajax: Com o fator casa e um elenco superior, o Ajax é o favorito para vencer a partida.

Total de gols abaixo de 3.5: Apesar de serem times ofensivos, é possível que o jogo tenha no máximo três gols, dependendo do desempenho das defesas.



⚖️ Palpites de Odds Médias Ajax x Zwolle



Ambos os times marcam: Sim: Com as características ofensivas das equipes, é provável que os dois times consigam marcar gols na partida.

Mais de 2.5 gols no jogo: A partida tem potencial para ter três ou mais gols, considerando o desempenho dos ataques e as deficiências defensivas.



🚀 Palpites de Odds Altas Ajax x Zwolle



Empate no primeiro tempo: É possível que as equipes comecem o jogo se estudando, o que pode levar a um empate parcial.

Placar exato: Ajax 3 x 2: Se você acredita em um jogo com muitos gols e emoção, essa aposta pode ser uma boa opção.



Ajax x Zwolle: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir a partida e confira as informações completas do confronto. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe os detalhes abaixo:

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Ajax x Zwolle

Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã

Competição: Campeonato Holandês

Onde assistir: Disney+



Ajax x Zwolle: Escalações prováveis

Ajax: Vítezslav Jaros; Lucas Rosa, Ko Itakura, Youri Baas, Owen Wijndal; Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Raúl Moro; Steven Berghuis, Wout Weghorst.

Zwolle: Tom de Graaff; Simon Graves, Olivier Aertssen, Sherell Floranus, Anselmo MacNulty; Thijs Oosting, Jamiro Monteiro, Ryan Thomas, Koen Kostons; Dylan Mbayo, Kaj de Rooij.

Como Ajax e Zwolle Chegam Para o Confronto

No Holandês 2025/26, o duelo entre Ajax e Zwolle coloca frente a frente duas equipes que começaram bem a temporada, mas em situações distintas.

O Ajax ocupa a 5ª posição, com 8 pontos em 4 jogos, ainda invicto, somando 2 vitórias e 2 empates, além de um ataque forte: 7 gols marcados, média de 1,75 por jogo, e impressionantes 19,25 finalizações por partida.

O Zwolle aparece em 8º lugar, com 6 pontos em 3 jogos, conquistados em 2 vitórias e 1 derrota.

O time marcou 3 gols e sofreu apenas 2, mostrando equilíbrio defensivo, mas com números ofensivos mais modestos - apenas 1 gol de média por jogo, 7,67 chutes e 1,67 escanteios.

Nossa Opinião para Ajax x Zwolle

Acreditamos em um jogo com domínio do Ajax, que joga em casa e tem um elenco superior. Apesar disso, o Zwolle pode oferecer resistência e, por isso, acreditamos em um jogo com gols para os dois lados.

Nossa dica é apostar na vitória do Ajax e em mais de 2.5 gols no jogo. São ótimas opções para quem busca boas odds e um jogo emocionante.