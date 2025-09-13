Assine UOL
Ajax
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E
Eredivisie - Netherlands
Johan Cruijff Arena
PEC Zwolle
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.25
x
6
2
12
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.3
x
6.07
2
9.32
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.27
x
6.1
2
9.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.27
x
5.4
2
8.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 08:30

Ajax x Zwolle Palpite, Odds, Onde Assistir, Escalações, Holandês, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Ajax x Zwolle: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O Ajax x Zwolle acontece no sábado, 13 de setembro, às 11h30 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. A partida é válida pela rodada 5 do Campeonato Holandês e tem transmissão ao vivo no Brasil via Disney+.


O Ajax, jogando em casa, busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela. Já o Zwolle, mesmo fora de casa, quer surpreender e somar pontos importantes.


Será um confronto entre a potência ofensiva do Ajax, que lidera em gols esperados (2,04 por jogo), e a consistência defensiva do Zwolle, que tenta surpreender fora de casa.


Ajax x Zwolle Palpite: 3 Dicas de Hoje



  • 🎯 Vitória do Ajax - odd 1.55

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.90


Palpites Alternativos Ajax x Zwolle



  • Handicap Asiático Ajax -1.5: Se você acredita em uma vitória do Ajax por dois ou mais gols de diferença, essa pode ser uma aposta interessante, com odds mais atrativas.

  • Total de escanteios acima de 9.5: Considerando o estilo de jogo ofensivo das equipes, é possível que a partida tenha um bom número de escanteios.

  • Jogador a marcar: Analise os artilheiros de cada time e as estatísticas de finalização para apostar em um jogador específico que pode balançar as redes.


Super Palpites Ajax x Zwolle



  • Resultado correto: Ajax 3 x 1 Zwolle - Com base nas estatísticas e no momento das equipes, esse placar pode ser uma aposta com boa odd.


💰 Palpites de Odds Baixas Ajax x Zwolle



  • Vitória do Ajax: Com o fator casa e um elenco superior, o Ajax é o favorito para vencer a partida.

  • Total de gols abaixo de 3.5: Apesar de serem times ofensivos, é possível que o jogo tenha no máximo três gols, dependendo do desempenho das defesas.


⚖️ Palpites de Odds Médias Ajax x Zwolle



  • Ambos os times marcam: Sim: Com as características ofensivas das equipes, é provável que os dois times consigam marcar gols na partida.

  • Mais de 2.5 gols no jogo: A partida tem potencial para ter três ou mais gols, considerando o desempenho dos ataques e as deficiências defensivas.


🚀 Palpites de Odds Altas Ajax x Zwolle



  • Empate no primeiro tempo: É possível que as equipes comecem o jogo se estudando, o que pode levar a um empate parcial.

  • Placar exato: Ajax 3 x 2: Se você acredita em um jogo com muitos gols e emoção, essa aposta pode ser uma boa opção.


Ajax x Zwolle: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir a partida e confira as informações completas do confronto. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe os detalhes abaixo:


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Ajax x Zwolle

  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h30 (horário de Brasília)

  • Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã

  • Competição: Campeonato Holandês

  • Onde assistir: Disney+


Ajax x Zwolle: Escalações prováveis


Ajax: Vítezslav Jaros; Lucas Rosa, Ko Itakura, Youri Baas, Owen Wijndal; Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Raúl Moro; Steven Berghuis, Wout Weghorst.


Zwolle: Tom de Graaff; Simon Graves, Olivier Aertssen, Sherell Floranus, Anselmo MacNulty; Thijs Oosting, Jamiro Monteiro, Ryan Thomas, Koen Kostons; Dylan Mbayo, Kaj de Rooij.


Como Ajax e Zwolle Chegam Para o Confronto


No Holandês 2025/26, o duelo entre Ajax e Zwolle coloca frente a frente duas equipes que começaram bem a temporada, mas em situações distintas.


O Ajax ocupa a 5ª posição, com 8 pontos em 4 jogos, ainda invicto, somando 2 vitórias e 2 empates, além de um ataque forte: 7 gols marcados, média de 1,75 por jogo, e impressionantes 19,25 finalizações por partida.


O Zwolle aparece em 8º lugar, com 6 pontos em 3 jogos, conquistados em 2 vitórias e 1 derrota.


O time marcou 3 gols e sofreu apenas 2, mostrando equilíbrio defensivo, mas com números ofensivos mais modestos - apenas 1 gol de média por jogo, 7,67 chutes e 1,67 escanteios.


Nossa Opinião para Ajax x Zwolle


Acreditamos em um jogo com domínio do Ajax, que joga em casa e tem um elenco superior. Apesar disso, o Zwolle pode oferecer resistência e, por isso, acreditamos em um jogo com gols para os dois lados.


Nossa dica é apostar na vitória do Ajax e em mais de 2.5 gols no jogo. São ótimas opções para quem busca boas odds e um jogo emocionante.

Ver mais Ver menos

Ajax x PEC Zwolle: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Real Sociedad - Real Madrid
2
1.6
Ponte Preta - Brusque
1
1.85
Celta Vigo - Girona
1
1.69
Múltipla
5.00
x
Aposta
20
=
Ganhos
100.05
Apostar agora

Ajax x PEC Zwolle: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ajax x PEC Zwolle: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Eredivisie
PEC Zwolle
0 - 1
Ajax
2024 Eredivisie
Ajax
2 - 0
PEC Zwolle
2024 Friendlies Clubs
Ajax
0 - 1
PEC Zwolle
2023 Eredivisie
PEC Zwolle
1 - 3
Ajax
2023 Eredivisie
Ajax
2 - 2
PEC Zwolle

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ajax
Empate
PEC Zwolle

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte