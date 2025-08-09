Assine UOL
Eredivisie - Netherlands
Johan Cruijff Arena
Telstar
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E
Melhores Odds 1X2 by
1
1.14
x
7.5
2
17
1
1.16
x
8.5
2
16.12
1
1.15
x
7.4
2
17.25
1
1.17
x
8.2
2
14
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 21:01

Ajax x Telstar: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (10/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O Ajax estreia na Eredivisie 2025/26 diante do Telstar neste domingo, 10 de agosto, às 09h30 (horário de Brasília), na Amsterdam Arena. A partida abre a 1ª rodada do campeonato e terá transmissão ao vivo pela ESPN 5 HD.


Com os dois times zerados, o confronto marca o pontapé inicial para a nova temporada. Enquanto o Ajax chega embalado por uma boa pré-temporada, o Telstar tenta surpreender logo na primeira rodada. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Ajax x Telstar: Nossas 3 Melhores Dicas


Para começar, separamos três palpites mais tradicionais com base nas odds e no retrospecto recente das equipes. São mercados conhecidos e fáceis de entender, ideais para quem busca opções mais diretas.



  • 🎯 Ajax vence - odd 1.15

  • 🎯 Mais de 3.5 gols - odd 1.84

  • 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.96


Palpites Alternativos Ajax x Telstar


Agora, três apostas menos óbvias, mas que podem trazer oportunidades interessantes. Esses mercados costumam ter valor para quem gosta de buscar diferenciais.



  • 🎯 Ajax vence e ambas marcam - odd 3.40

  • 🎯 Ajax marca em ambos os tempos - odd 1.62

  • 🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.82


💰 Palpites de Odds Baixas Ajax x Telstar



  • 🔵 Ajax vence - odd 1.15

  • 🟢 Ajax vence ao intervalo - odd 1.44

  • 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 1.19


⚖️ Palpites de Odds Médias Ajax x Telstar



  • 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 1.84

  • 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.96

  • 🟡 Ajax vence por 3-0 - odd 6.20


🚀 Palpites de Odds Altas Ajax x Telstar



  • 🔵 Ajax vence e ambos marcam - odd 3.40

  • 🟢 Telstar marca no 1º tempo - odd 5.20

  • 🟡 Placar exato 4-1 - odd 12.00


Informações do Jogo: Ajax x Telstar: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ajax x Telstar - Eredivisie

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • ⏰ Horário: 09h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Amsterdam Arena, Amsterdã

  • 📺 Transmissão: ESPN 5 HD


Como Ajax e Telstar Chegam Para o Confronto


O Ajax chega à estreia depois de uma pré-temporada com bons resultados ofensivos. Nos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 partidas, incluindo vitórias elásticas como 6-3 sobre o Hibernian e 5-1 sobre o Celtic. A defesa, porém, sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos, o que pode abrir espaço para um jogo movimentado.


Telstar também fez amistosos equilibrados, com destaque para o empate por 3-3 diante do Samsunspor. O time mostrou capacidade ofensiva, mas ainda apresenta oscilações defensivas, sofrendo gols na maioria das partidas recentes. A missão na Amsterdam Arena será resistir à pressão inicial e explorar contra-ataques.

Ajax x Telstar: Palpite do Dia

Ajax Vence

Ajax Vence
Superbet logo
1.17
Múltipla do Dia
AZ Alkmaar - Groningen
1
1.5
Orlando City SC - Inter Miami
1
1.8
Gremio - Sport Recife
1
1.85
Múltipla
5.00
x
Aposta
20
=
Ganhos
99.90
Ajax x Telstar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ajax x Telstar: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 KNVB Beker
Ajax
2 - 0
Telstar
2019 KNVB Beker
Telstar
3 - 4
Ajax

