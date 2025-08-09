- E
Ajax x Telstar: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (10/08)
O Ajax estreia na Eredivisie 2025/26 diante do Telstar neste domingo, 10 de agosto, às 09h30 (horário de Brasília), na Amsterdam Arena. A partida abre a 1ª rodada do campeonato e terá transmissão ao vivo pela ESPN 5 HD.
Com os dois times zerados, o confronto marca o pontapé inicial para a nova temporada. Enquanto o Ajax chega embalado por uma boa pré-temporada, o Telstar tenta surpreender logo na primeira rodada.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Palpites de Ajax x Telstar: Nossas 3 Melhores Dicas
Para começar, separamos três palpites mais tradicionais com base nas odds e no retrospecto recente das equipes. São mercados conhecidos e fáceis de entender, ideais para quem busca opções mais diretas.
- 🎯 Ajax vence - odd 1.15
- 🎯 Mais de 3.5 gols - odd 1.84
- 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.96
Palpites Alternativos Ajax x Telstar
Agora, três apostas menos óbvias, mas que podem trazer oportunidades interessantes. Esses mercados costumam ter valor para quem gosta de buscar diferenciais.
- 🎯 Ajax vence e ambas marcam - odd 3.40
- 🎯 Ajax marca em ambos os tempos - odd 1.62
- 🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.82
💰 Palpites de Odds Baixas Ajax x Telstar
- 🔵 Ajax vence - odd 1.15
- 🟢 Ajax vence ao intervalo - odd 1.44
- 🟡 Mais de 1.5 gols - odd 1.19
⚖️ Palpites de Odds Médias Ajax x Telstar
- 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 1.84
- 🟢 Ambos marcam: Sim - odd 1.96
- 🟡 Ajax vence por 3-0 - odd 6.20
🚀 Palpites de Odds Altas Ajax x Telstar
- 🔵 Ajax vence e ambos marcam - odd 3.40
- 🟢 Telstar marca no 1º tempo - odd 5.20
- 🟡 Placar exato 4-1 - odd 12.00
Informações do Jogo: Ajax x Telstar: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ajax x Telstar - Eredivisie
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 09h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Amsterdam Arena, Amsterdã
- 📺 Transmissão: ESPN 5 HD
Como Ajax e Telstar Chegam Para o Confronto
O Ajax chega à estreia depois de uma pré-temporada com bons resultados ofensivos. Nos últimos 10 jogos, marcou gols em 8 partidas, incluindo vitórias elásticas como 6-3 sobre o Hibernian e 5-1 sobre o Celtic. A defesa, porém, sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos, o que pode abrir espaço para um jogo movimentado.
O Telstar também fez amistosos equilibrados, com destaque para o empate por 3-3 diante do Samsunspor. O time mostrou capacidade ofensiva, mas ainda apresenta oscilações defensivas, sofrendo gols na maioria das partidas recentes. A missão na Amsterdam Arena será resistir à pressão inicial e explorar contra-ataques.
Ajax x Telstar: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ajax x Telstar: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ajax x Telstar: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.
