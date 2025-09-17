Ajax x Inter de Milão, Palpite Odd Alta, Onde Assistir, Champions League, 17/09

A fase de grupos da UEFA Champions League 2025-26 já começa com um confronto de gigantes e muita tradição. Nesta quarta-feira, 17 de setembro, o Ajax recebe a Inter de Milão na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. A partida, que começa às 16h (horário de Brasília), é válida pela primeira rodada do Grupo D e promete ser um duelo tático de altíssimo nível. Confira a análise completa, o melhor Ajax x Inter de Milão palpite e saiba onde assistir.

Ajax x Inter de Milão Palpites

Este é um confronto muito equilibrado. A Inter de Milão tem um elenco mais forte no papel, mas o Ajax, jogando em casa, costuma crescer em noites europeias.



Ambas as equipes marcam - Sim: O Ajax, com seu DNA ofensivo e o apoio de sua torcida, certamente irá para cima. A Inter de Milão, por sua vez, tem um ataque poderoso com Lautaro Martínez e Marcus Thuram, e é muito eficiente nos contra-ataques. A tendência de gols para ambos os lados é forte.

Mais de 2.5 gols: Combinando a filosofia de ataque do Ajax com a qualidade e o poder de fogo da Inter, a expectativa é de um jogo aberto e com um placar movimentado. O histórico recente de ambas as equipes em seus campeonatos nacionais reforça essa tendência.

Empate anula a aposta | Inter de Milão: Apesar do fator casa do Ajax, a Inter é a atual vice-campeã da Champions League e tem mais experiência recente em jogos deste calibre. Os italianos são ligeiramente favoritos, e este mercado oferece segurança, devolvendo a aposta em caso de empate.



Como chegam os times

O Ajax chega para a estreia na Champions em um bom momento. A equipe comandada por Francesco Farioli vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Heerenveen pelo campeonato holandês e busca usar a força da Johan Cruijff Arena para começar a campanha europeia com o pé direito. O time aposta na velocidade de seus jovens talentos, como Steven Bergwijn, para tentar furar a sólida defesa italiana.

A Inter de Milão, por sua vez, viaja para Amsterdã com status de favorita no grupo. A equipe de Simone Inzaghi, que busca superar a frustração do vice-campeonato na temporada passada, começou a Serie A de forma sólida, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Venezia. A força do time está em seu sistema defensivo robusto e na letal dupla de ataque formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram, que podem decidir o jogo a qualquer momento.

Onde Assistir Ajax x Inter de Milão

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Max (antigo HBO Max), que detém os direitos de transmissão da UEFA Champions League para o Brasil.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Ajax x Inter de Milão

📅 Data: 17/09/2025

⏰ Horário: 16h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Johan Cruijff Arena (Amsterdã, Holanda)

📺 Transmissão: HBO Max

Palpite odd alta - Ajax x Inter de Milão

Para este clássico europeu com grande expectativa de equilíbrio e gols, um palpite ousado pode focar no artilheiro do time visitante, que vive grande fase e é o capitão da equipe.

Lautaro Martínez para marcar o primeiro gol: O atacante argentino é a principal referência ofensiva da Inter, cobrador de pênaltis e um finalizador implacável. Em um jogo onde a Inter pode explorar os contra-ataques, a chance de Lautaro usar sua velocidade e precisão para abrir o placar é grande. Este mercado sempre oferece uma odd muito elevada.

Conclusão

O confronto em Amsterdã promete ser um dos melhores jogos desta primeira rodada da Champions League. O Ajax tentará impor seu ritmo em casa, enquanto a Inter usará sua experiência e força tática para controlar a partida. A análise aponta para um jogo aberto, com gols para ambos os lados, mas com um leve favoritismo para a equipe italiana, que tem mais "casca" em competições europeias recentes.

