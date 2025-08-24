- E
Ajax x Heracles: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08
Ajax x Heracles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ajax e Heracles se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 11h40 (horário de Brasília), no Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, em jogo que coloca frente a frente uma potência tradicional contra um adversário que busca surpreender fora de casa.
O Ajax entra como favorito por jogar em seus domínios, enquanto o Heracles aposta em contra-ataques para tentar equilibrar o duelo.
Ajax x Heracles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Ajax vence
Mais de 2.5 gols na partida
Ajax marca em ambos os tempos
Esses palpites refletem o favoritismo do time da casa e o histórico ofensivo da liga holandesa.
Jogando diante da torcida e com elenco superior, o Ajax é o grande favorito. O mercado de vitória do Ajax no tempo regulamentar é o mais seguro.
A Eredivisie é conhecida por jogos movimentados, e este confronto tem tudo para seguir essa tendência. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado.
Com forte poder ofensivo e atuando em casa, o Ajax deve criar muitas chances durante toda a partida. Apostar que a equipe marca em ambos os tempos pode ser uma boa opção de valor.
Ajax x Heracles: Onde Assistir
Ficha de Jogo
- ⚽️ Confronto: Ajax x Heracles - Liga Holandesa
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 11h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Johan Cruyff Arena, Amsterdã, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Ajax x Heracles: Escalações prováveis
Ajax: Vítezslav Jaros; Anton Gaaei, Youri Baas, Ko Itakura, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kenneth Taylor, Steven Berghuis; Wout Weghorst, Raúl Moro.
Heracles: Fabian de Keijzer; Jannes Wieckhoff, Ivan Mesik, Djevencio van der Kust, Damon Mirani; Tristan van Gilst, Thomas Bruns, Jan Zamburek, Sem Scheperman; Jizz Hornkamp, Bryan Limbombe.
Ajax x Heracles: Palpite do Dia
Ajax x Heracles: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ajax x Heracles: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.