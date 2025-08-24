Ajax x Heracles: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08

Ajax x Heracles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ajax e Heracles se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 11h40 (horário de Brasília), no Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, em jogo que coloca frente a frente uma potência tradicional contra um adversário que busca surpreender fora de casa.

O Ajax entra como favorito por jogar em seus domínios, enquanto o Heracles aposta em contra-ataques para tentar equilibrar o duelo.

Ajax x Heracles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Ajax vence







Mais de 2.5 gols na partida







Ajax marca em ambos os tempos





Esses palpites refletem o favoritismo do time da casa e o histórico ofensivo da liga holandesa.

Resultado Final: Ajax vence

Jogando diante da torcida e com elenco superior, o Ajax é o grande favorito. O mercado de vitória do Ajax no tempo regulamentar é o mais seguro.

Mais de 2.5 gols na partida

A Eredivisie é conhecida por jogos movimentados, e este confronto tem tudo para seguir essa tendência. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado.

Ajax marca em ambos os tempos

Com forte poder ofensivo e atuando em casa, o Ajax deve criar muitas chances durante toda a partida. Apostar que a equipe marca em ambos os tempos pode ser uma boa opção de valor.

Ajax x Heracles: Onde Assistir

Ficha de Jogo



⚽️ Confronto: Ajax x Heracles - Liga Holandesa



📅 Data: 24/08/2025



⏰ Horário: 11h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Johan Cruyff Arena, Amsterdã, Holanda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Ajax x Heracles: Escalações prováveis

Ajax: Vítezslav Jaros; Anton Gaaei, Youri Baas, Ko Itakura, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kenneth Taylor, Steven Berghuis; Wout Weghorst, Raúl Moro.

Heracles: Fabian de Keijzer; Jannes Wieckhoff, Ivan Mesik, Djevencio van der Kust, Damon Mirani; Tristan van Gilst, Thomas Bruns, Jan Zamburek, Sem Scheperman; Jizz Hornkamp, Bryan Limbombe.