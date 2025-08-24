Assine UOL
Eredivisie - Netherlands
Johan Cruijff Arena
Heracles
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 07:00

Ajax x Heracles: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Ajax x Heracles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ajax e Heracles se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 11h40 (horário de Brasília), no Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, em jogo que coloca frente a frente uma potência tradicional contra um adversário que busca surpreender fora de casa.


O Ajax entra como favorito por jogar em seus domínios, enquanto o Heracles aposta em contra-ataques para tentar equilibrar o duelo.


Ajax x Heracles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Ajax vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Ajax marca em ambos os tempos




Esses palpites refletem o favoritismo do time da casa e o histórico ofensivo da liga holandesa.


Resultado Final: Ajax vence


Jogando diante da torcida e com elenco superior, o Ajax é o grande favorito. O mercado de vitória do Ajax no tempo regulamentar é o mais seguro.


Mais de 2.5 gols na partida


A Eredivisie é conhecida por jogos movimentados, e este confronto tem tudo para seguir essa tendência. O mercado de mais de 2.5 gols é indicado.


Ajax marca em ambos os tempos


Com forte poder ofensivo e atuando em casa, o Ajax deve criar muitas chances durante toda a partida. Apostar que a equipe marca em ambos os tempos pode ser uma boa opção de valor.


Ajax x Heracles: Onde Assistir


Ficha de Jogo



  • ⚽️ Confronto: Ajax x Heracles - Liga Holandesa

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 11h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Johan Cruyff Arena, Amsterdã, Holanda

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Ajax x Heracles: Escalações prováveis


Ajax: Vítezslav Jaros; Anton Gaaei, Youri Baas, Ko Itakura, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kenneth Taylor, Steven Berghuis; Wout Weghorst, Raúl Moro.


Heracles: Fabian de Keijzer; Jannes Wieckhoff, Ivan Mesik, Djevencio van der Kust, Damon Mirani; Tristan van Gilst, Thomas Bruns, Jan Zamburek, Sem Scheperman; Jizz Hornkamp, Bryan Limbombe.

Ajax x Heracles: Palpite do Dia

Ajax x Heracles: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ajax x Heracles: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
Ajax
4 - 0
Heracles
2024 Eredivisie
Heracles
3 - 4
Ajax
2023 Eredivisie
Heracles
2 - 4
Ajax
2023 Eredivisie
Ajax
4 - 1
Heracles
2021 Eredivisie
Ajax
3 - 0
Heracles

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

