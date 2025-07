Ajax x Celtic: Palpite Com Odds Altas +5 e +20, Onde Assistir ao Amistoso, 24/07

Confira palpite para o Ajax x Celtic Glasgow, amistoso que se disputa hoje. Veja nosso prognóstico, com palpites de odds altas, médias e baixas, para apostas responsáveis.

Dois históricos do futebol continental, Ajax e Celtic Glasgow, se enfrentam em um amistoso no Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália, nesta quinta-feira (24/07), às 15h30 (horário de Brasília).

Amistosos são jogos imprevisíveis, com muitas substituições e testes táticos. E assim fica difícil fazer prognósticos e palpites. Ajax e Celtic estão em fase de pré-temporada, ajustando sistemas e avaliando jogadores.

Abaixo, separamos 15 palpites em três níveis de risco, além de um destaque especial para o jogo.

Ajax x Celtic: Palpite de Odds Altas (+3 Até +20)







Ambas marcam nos dois tempos (Odd: 3.78)

Celtic vence e ambas marcam (Odd: 4.20)

Mais de 4.5 gols no jogo (Odd: 4.20)

Empate no 1º tempo e Celtic no 2º tempo (Odd: 5.95)

Placar exato 2-3 para o Celtic (Odd: 21.16)









*As odds foram coletadas às 05h05 do dia 24/07, na Esportes da Sorte. As casas de apostas podem alterar as odds para o Ajax x Celtic sem aviso prévio.

Ajax x Celtic Glasgow: Palpites Odds Médias (+2)







Segundo tempo com mais gols que o primeiro (Odd: 2.01)

2-3 gols no jogo (Odd: 2.06)

Mais de 2.5 gols no jogo (Odd: 2.15)

Celtic vence o 2º tempo (Odd: 2.54)

Celtic marca nos dois tempos (Odd: 2.79)









Ajax x Celtic: Palpites de Odds Baixas







Mais de 1.5 gols no jogo (Odd: 1.18)

Empate ou Celtic (Dupla Chance) (Odd: 1.42)

Celtic +0.5 no handicap (Odd: 1.57)

Gols no 1º tempo: Mais de 1 (Odd: 1.58)

Ambas equipes marcam (Odd: 1.60)









Palpite Ajax x Celtic em Destaque: Ambas marcam e + Mais de 2.5 gols







Ambas marcam - Sim

+ 2.5 Gols

Odd: 2.46









Um amistoso entre duas equipes ofensivas, com defesas ainda em ajuste, sugere um jogo movimentado.

O Celtic vem com um ataque forte, enquanto o Ajax costuma jogar de forma aberta. A aposta em ambas marcarem e mais de 2.5 gols no jogo tem valor interessante.

Ajax x Celtic: Onde Assistir

O jogo Ajax x Celtic pode ser transmitido em casas de apostas, através de suas plataformas de streaming. Nâo tem transmissão prevista para o Brasil.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Ajax x Celtic de Glasgow



📅 Data: 24 de julho de 2025



🕒 Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia



Conclusão do Jogo

Esse duelo promete ser equilibrado e com boas chances de gols, mas a imprevisibilidade dos amistosos exige cautela.

O Celtic pode chegar com um time mais consolidado, enquanto o Ajax testa novas peças. Uma partida para apostas em gols e momentos específicos, evitando resultados exatos muito arriscados.