AIK x Gyori ETO: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 07/08
AIK x Gyori ETO: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
AIK e Gyori ETO se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h00 (horário de Brasília), na Strawberry Arena, em Solna, Suécia, pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.
AIK x Gyori ETO Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Vitória do AIK - odd 1.72 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90 na Novibet
Palpite 3 - Resultado no intervalo: AIK - odd 2.15 na Novibet
Vitória do AIK
A equipe sueca tem se mostrado sólida jogando em casa e deve aproveitar o apoio da torcida para construir o resultado.
Gols em boa quantidade
As partidas eliminatórias têm sido marcadas por muitos gols, principalmente quando um dos times joga em casa e tenta resolver o confronto sem depender da volta.
Dominância logo cedo
O AIK costuma iniciar bem seus jogos e pode abrir vantagem já na primeira etapa.
AIK x Gyori ETO: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo AIK x Gyori ETO
- ℹ️ Jogo: AIK x Gyori ETO pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Strawberry Arena, em Solna, Suécia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
AIK x Gyori ETO: Escalações
AIK: Kristoffer Nordfeldt; Mads Thychosen, Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos, Thomas Isherwood; Bersant Celina, Áron Csongvai, Anton Salétros, Dino Besirovic; Erik Flataker, Johan Hove.
Gyori ETO: Samuel Petrás; Barnabas Biro, Márk Csinger, Daniel Stefulj, Claudiu Bumba; Miljan Krpic, Adam Décsy, Paul Anton, Nfansu Njié; Nadhir Benbouali, Zeljko Gavric.
AIK Stockholm x Gyori ETO FC: Palpite do Dia
AIK Stockholm x Gyori ETO FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AIK Stockholm x Gyori ETO FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
