AIK Stockholm
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Strawberry Arena
Gyori ETO FC
  • E
  • V
  • V
  • D
  • E
AIK x Gyori ETO: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
4 min

AIK x Gyori ETO: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


AIK e Gyori ETO se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 14h00 (horário de Brasília), na Strawberry Arena, em Solna, Suécia, pela fase classificatória da Liga Conferência da UEFA.


AIK x Gyori ETO Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Vitória do AIK - odd 1.72 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.90 na Novibet




  • Palpite 3 - Resultado no intervalo: AIK - odd 2.15 na Novibet




Vitória do AIK


A equipe sueca tem se mostrado sólida jogando em casa e deve aproveitar o apoio da torcida para construir o resultado.


Gols em boa quantidade


As partidas eliminatórias têm sido marcadas por muitos gols, principalmente quando um dos times joga em casa e tenta resolver o confronto sem depender da volta.


Dominância logo cedo


O AIK costuma iniciar bem seus jogos e pode abrir vantagem já na primeira etapa.


AIK x Gyori ETO: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo AIK x Gyori ETO



  • ℹ️ Jogo: AIK x Gyori ETO pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Strawberry Arena, em Solna, Suécia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


AIK x Gyori ETO: Escalações


AIK: Kristoffer Nordfeldt; Mads Thychosen, Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos, Thomas Isherwood; Bersant Celina, Áron Csongvai, Anton Salétros, Dino Besirovic; Erik Flataker, Johan Hove.


Gyori ETO: Samuel Petrás; Barnabas Biro, Márk Csinger, Daniel Stefulj, Claudiu Bumba; Miljan Krpic, Adam Décsy, Paul Anton, Nfansu Njié; Nadhir Benbouali, Zeljko Gavric.

AIK Stockholm x Gyori ETO FC: Palpite do Dia

AIK Stockholm x Gyori ETO FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AIK Stockholm x Gyori ETO FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Gyori ETO FC
0 - 0
AIK Stockholm

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

