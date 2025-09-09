Assine UOL
South Africa
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Nigeria
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 10:30

África do Sul x Nigéria Palpite; Odds +8 ; Onde Assistir, Eliminatórias Copa 09/09

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Atenção, amantes do futebol! A África do Sul e a Nigéria se enfrentam em um duelo decisivo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da África, em 9 de setembro de 2025, às 13h00 (horário de Brasília).


A partida promete fortes emoções, com as duas seleções buscando a vitória para dar um passo importante rumo à classificação. Neste artigo, vamos te dar os melhores palpites, odds imperdíveis e onde assistir a esse jogão.


Prepare-se para uma análise completa, com estatísticas, histórico de confrontos e as prováveis escalações. Vamos juntos nessa!


África do Sul x Nigéria Palpite - 3 Melhores Dicas para hoje 


Para você que busca as melhores oportunidades de aposta, separamos três dicas de palpites para esse jogo. Analisamos o momento das equipes e as odds para te dar as melhores escolhas.


Com base nas estatísticas e no desempenho recente das equipes, selecionamos as apostas que consideramos mais promissoras. Confira!



  • 🎯 Empate ou Nigéria vence - odd 1.55

  • 🎯 Ambas equipes marcam sim - odd 2.00

  • 🎯 Total de gols: Mais de 1.5 - odd 1.65


As odds podem mudar, então fique ligado para não perder nenhuma oportunidade. Com essas dicas, suas chances de sucesso aumentam!


💰 Palpites de Odds Baixas África do Sul x Nigéria


Analisamos o histórico recente das equipes e o desempenho em campo para te dar as melhores opções.



  • 🟢 Empate anula aposta - Nigéria - odd 1.50 Risco: Baixo Justificativa: Considerando a fase da Nigéria e o histórico de confrontos, essa aposta oferece boa segurança.


⚖️ Palpites de Odds Médias África do Sul x Nigéria


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, separamos algumas apostas com odds médias. São boas opções para aumentar seus ganhos, sem arriscar demais.


Nossa equipe analisou as estatísticas e o desempenho das equipes para te dar as melhores opções.



  • 🟡 Ambos marcam sim - odd 2.00 - Alfa.bet


Risco: Médio Justificativa: As duas seleções costumam marcar gols, o que aumenta as chances de ambas balançarem as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas África do Sul x Nigéria


Para os mais ousados, que buscam grandes emoções e maiores retornos, separamos algumas apostas com odds altas. São apostas mais arriscadas, mas que podem render ótimos lucros.


Nossa equipe analisou as estatísticas e o desempenho das equipes para te dar as melhores opções.



  • 🔴 Resultado correto: 1-2 - odd 8.50 Risco: Alto Justificativa: Considerando o histórico de gols das equipes, esse placar é uma possibilidade.


África do Sul x Nigéria: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Para não perder nenhum lance da partida, confira onde assistir ao jogo e as informações completas sobre a partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: África do Sul x Nigéria

  • Data: 09 de setembro de 2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • Competição: Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

  • Local: Free State Stadium, África do Sul 

  • Onde assistir: Cazé TV 


Prepare a pipoca, convide os amigos e não perca nenhum lance desse jogão!


Como África do Sul e Nigéria Chegam Para o Confronto


A África do Sul busca consolidar sua posição nas Eliminatórias, mas terá um grande desafio pela frente. A equipe precisa mostrar seu melhor futebol para conquistar a vitória em casa.


Já a Nigéria, com um elenco forte e experiente, chega como favorita. A equipe nigeriana, no entanto, sabe que não pode vacilar e precisa entrar em campo com tudo para garantir um bom resultado.


Últimos Jogos da África do Sul


A África do Sul tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar a consistência para ter chances de vencer.



  • ✅ Lesoto 0x1 África do Sul - Eliminatórias da Copa

  • ❌ África do Sul 1x2 Uganda - Amistoso

  • 🟡 Níger 1x1 África do Sul - Amistoso

  • ✅ África do Sul 2x1 Guiné - Amistoso

  • 🟡 Argélia 2x2 África do Sul - Amistoso


Últimos Jogos da Nigéria


A Nigéria vem de bons resultados e chega confiante para o confronto. A equipe mostra um bom futebol e tem grandes chances de sair com a vitória.



  • ✅ Nigéria 1x0 Ruanda - Eliminatórias da Copa

  • ✅ Nigéria 2x1 Congo - Amistoso

  • ❌ Sudão 2x1 Nigéria - Amistoso

  • ❌ Senegal 2x1 Nigéria - Amistoso

  • 🟡 Rússia 1x1 Nigéria - Amistoso


Nossa Opinião para África do Sul x Nigéria


A partida entre África do Sul e Nigéria promete ser muito disputada. Acreditamos em um jogo com chances para os dois lados, com a Nigéria levando uma leve vantagem.


Com base nas análises e estatísticas, nossa dica é apostar em um jogo com gols e com a Nigéria não perdendo.


 

South Africa x Nigeria: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Mauritania - South Sudan
1
1.36
Malta - San Marino
1
1.25
Benin - Lesotho
1
1.54
Múltipla
2.62
x
Aposta
20
=
Ganhos
52.36
Apostar agora

South Africa x Nigeria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

South Africa x Nigeria: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Nigeria
1 - 1
South Africa
2023 Africa Cup of Nations
Nigeria
1 - 1
South Africa
2019 Africa Cup of Nations
Nigeria
2 - 1
South Africa
2019 Africa Cup of Nations
South Africa
1 - 1
Nigeria
2019 Africa Cup of Nations
Nigeria
0 - 2
South Africa

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
South Africa
Empate
Nigeria

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros. É crucial apostar com responsabilidade, nunca utilizando dinheiro destinado a contas pessoais ou gastos da casa. Conheça as dicas de Jogo Responsável.


