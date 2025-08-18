Assine UOL
South Africa
  • E
  • V
  • E
  • D
  • V
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
Uganda
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.38
x
2.7
2
3.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.85
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
2.9
2
3.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.92
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 14:00

África do Sul x Uganda: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, CHAN, 18/08

Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
4 min

África do Sul x Uganda: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de segunda-feira (18/08), às 14h (horário de Brasília), válido pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas no Mandela National Stadium, em Kampala, sem transmissão para o Brasil. A partida é um duelo direto pela classificação e liderança do Grupo C.


O Grupo C do Campeonato das Nações Africanas está embolado na parte de cima da tabela. Uganda, Argélia e África do Sul estão a apenas um ponto de distância entre si. A seleção de Uganda lidera o grupo com seis pontos, enquanto a África do Sul está em terceiro, com cinco pontos.


África do Sul x Uganda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (África do Sul ou Empate) - odd 1.39

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Empate) - odd 3.97

  • 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam (Menos de 2.5 e Sim) - odd 6.47


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A África do Sul está invicta há dez jogos, o que torna a aposta em uma dupla chance uma opção segura. O confronto direto recente também mostra um equilíbrio entre os times, com um empate na última partida. Por isso, o palpite de um empate no intervalo e no final do jogo é uma boa opção, assim como o de poucos gols, mas com as duas equipes balançando as redes.


Palpites Alternativos África do Sul x Uganda



  • 🎯 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.44

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.36

  • 🎯 Palpite: Uganda Anula Aposta (Empate) - odd 1.99


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O placar de 1 a 1 ou um total de dois gols é uma possibilidade real, já que as duas equipes vêm de resultados equilibrados no campeonato. A aposta "Uganda Anula Aposta (Empate)" também é uma boa pedida, pois é um bom mercado para quem acredita na vitória do time ou que o jogo terminará empatado.


💰 África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.11

  • • 🟢 Palpite: Dupla Hipótese (África do Sul ou Empate) - odd 1.39

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.52


⚖️ África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final (África do Sul) - odd 2.50

  • • 🟢 Palpite: Uganda - Total (Mais de 1.5) - odd 3.50

  • • 🟡 Palpite: África do Sul - Gols Exatos (1) - odd 2.57


🚀 África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.36

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 5.85

  • • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Uganda) - odd 6.46


África do Sul x Uganda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre África do Sul e Uganda será no Mandela National Stadium, em Kampala, no dia 18 de agosto, uma segunda-feira. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil. A partida é um teste importante para o que as duas torcidas podem esperar ao longo do ano.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: África do Sul x Uganda - Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 18/08/25

  • ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Mandela National Stadium, em Kampala

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como África do Sul e Uganda Chegam Para o Confronto


A seleção da África do Sul chega para a partida na terceira colocação do grupo. O time, que está invicto há dez jogos em todas as competições, marcou três gols e sofreu dois até aqui no torneio. O retrospecto recente mostra um bom desempenho defensivo, com a equipe não perdendo há dez jogos.


Já a seleção de Uganda tem uma campanha de destaque no torneio, liderando o Grupo C. O time vem de duas vitórias consecutivas na competição, e o seu desempenho recente em todas as competições mostra uma sequência de duas vitórias seguidas. A equipe de Uganda tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo.

Ver mais Ver menos

South Africa x Uganda: Palpite do Dia

South Africa Vence
Superbet logo
2.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Huracan - Once Caldas
1
1.61
FK Crvena Zvezda - Pafos
1
1.68
Ferencvarosi TC - Qarabag
1
1.97
Múltipla
5.33
x
Aposta
20
=
Ganhos
106.57
Apostar agora

South Africa x Uganda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

South Africa x Uganda: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Africa Cup of Nations - Qualification
Uganda
0 - 2
South Africa
2025 Africa Cup of Nations - Qualification
South Africa
2 - 2
Uganda
2021 Friendlies
South Africa
3 - 2
Uganda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
South Africa
Empate
Uganda

Jogo Responsável


A prática das apostas esportivas deve ser encarada com cautela e discernimento. É crucial entender que elas não constituem uma fonte de renda garantida, mas sim uma forma de entretenimento com riscos. Estabelecer limites financeiros e temporais é uma medida essencial para manter o controle e evitar perdas significativas. Se perceber que o jogo está afetando negativamente sua vida, não hesite em procurar ajuda profissional. A prioridade máxima é a sua segurança e bem-estar. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Zorya Luhansk
  • V
  • E
  • D
  • E
  • V
-
Kryvbas KR
  • V
  • D
  • E
  • D
  • E

Kryvbas KR Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Basel 1893
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
FC Copenhagen
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Madrid
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Osasuna
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E

Real Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Huracan
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Once Caldas
  • E
  • V
  • E
  • D
  • V

Huracan Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bahia
  • V
  • V
  • E
  • E
  • V
-
Ceara
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D

Bahia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estudiantes L.P.
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Cerro Porteno
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

Estudiantes L.P. Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Talleres Cordoba
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
-
San Martin S.J.
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D

Talleres Cordoba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites