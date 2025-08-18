- E
África do Sul x Uganda: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, CHAN, 18/08
África do Sul x Uganda: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de segunda-feira (18/08), às 14h (horário de Brasília), válido pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas no Mandela National Stadium, em Kampala, sem transmissão para o Brasil. A partida é um duelo direto pela classificação e liderança do Grupo C.
O Grupo C do Campeonato das Nações Africanas está embolado na parte de cima da tabela. Uganda, Argélia e África do Sul estão a apenas um ponto de distância entre si. A seleção de Uganda lidera o grupo com seis pontos, enquanto a África do Sul está em terceiro, com cinco pontos.
África do Sul x Uganda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (África do Sul ou Empate) - odd 1.39
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Empate) - odd 3.97
- 🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam (Menos de 2.5 e Sim) - odd 6.47
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A África do Sul está invicta há dez jogos, o que torna a aposta em uma dupla chance uma opção segura. O confronto direto recente também mostra um equilíbrio entre os times, com um empate na última partida. Por isso, o palpite de um empate no intervalo e no final do jogo é uma boa opção, assim como o de poucos gols, mas com as duas equipes balançando as redes.
Palpites Alternativos África do Sul x Uganda
- 🎯 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.44
- 🎯 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.36
- 🎯 Palpite: Uganda Anula Aposta (Empate) - odd 1.99
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O placar de 1 a 1 ou um total de dois gols é uma possibilidade real, já que as duas equipes vêm de resultados equilibrados no campeonato. A aposta "Uganda Anula Aposta (Empate)" também é uma boa pedida, pois é um bom mercado para quem acredita na vitória do time ou que o jogo terminará empatado.
💰 África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.11
- • 🟢 Palpite: Dupla Hipótese (África do Sul ou Empate) - odd 1.39
- • 🟡 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.52
⚖️ África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final (África do Sul) - odd 2.50
- • 🟢 Palpite: Uganda - Total (Mais de 1.5) - odd 3.50
- • 🟡 Palpite: África do Sul - Gols Exatos (1) - odd 2.57
🚀 África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.36
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 5.85
- • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Uganda) - odd 6.46
África do Sul x Uganda: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre África do Sul e Uganda será no Mandela National Stadium, em Kampala, no dia 18 de agosto, uma segunda-feira. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil. A partida é um teste importante para o que as duas torcidas podem esperar ao longo do ano.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: África do Sul x Uganda - Campeonato das Nações Africanas
- • 📅 Data: 18/08/25
- • ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Mandela National Stadium, em Kampala
- • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como África do Sul e Uganda Chegam Para o Confronto
A seleção da África do Sul chega para a partida na terceira colocação do grupo. O time, que está invicto há dez jogos em todas as competições, marcou três gols e sofreu dois até aqui no torneio. O retrospecto recente mostra um bom desempenho defensivo, com a equipe não perdendo há dez jogos.
Já a seleção de Uganda tem uma campanha de destaque no torneio, liderando o Grupo C. O time vem de duas vitórias consecutivas na competição, e o seu desempenho recente em todas as competições mostra uma sequência de duas vitórias seguidas. A equipe de Uganda tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo.
South Africa x Uganda: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
South Africa x Uganda: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
South Africa x Uganda: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
A prática das apostas esportivas deve ser encarada com cautela e discernimento. É crucial entender que elas não constituem uma fonte de renda garantida, mas sim uma forma de entretenimento com riscos. Estabelecer limites financeiros e temporais é uma medida essencial para manter o controle e evitar perdas significativas. Se perceber que o jogo está afetando negativamente sua vida, não hesite em procurar ajuda profissional. A prioridade máxima é a sua segurança e bem-estar. Para mais informações, consulte a página sobre Jogo Responsável.
