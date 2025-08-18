África do Sul x Uganda: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, CHAN, 18/08

África do Sul x Uganda: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de segunda-feira (18/08), às 14h (horário de Brasília), válido pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas no Mandela National Stadium, em Kampala, sem transmissão para o Brasil. A partida é um duelo direto pela classificação e liderança do Grupo C.

O Grupo C do Campeonato das Nações Africanas está embolado na parte de cima da tabela. Uganda, Argélia e África do Sul estão a apenas um ponto de distância entre si. A seleção de Uganda lidera o grupo com seis pontos, enquanto a África do Sul está em terceiro, com cinco pontos.

África do Sul x Uganda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (África do Sul ou Empate) - odd 1.39

🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Empate) - odd 3.97

🎯 Palpite: Total de Gols e Ambos os Times Marcam (Menos de 2.5 e Sim) - odd 6.47



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. A África do Sul está invicta há dez jogos, o que torna a aposta em uma dupla chance uma opção segura. O confronto direto recente também mostra um equilíbrio entre os times, com um empate na última partida. Por isso, o palpite de um empate no intervalo e no final do jogo é uma boa opção, assim como o de poucos gols, mas com as duas equipes balançando as redes.

Palpites Alternativos África do Sul x Uganda



🎯 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.44

🎯 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.36

🎯 Palpite: Uganda Anula Aposta (Empate) - odd 1.99



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O placar de 1 a 1 ou um total de dois gols é uma possibilidade real, já que as duas equipes vêm de resultados equilibrados no campeonato. A aposta "Uganda Anula Aposta (Empate)" também é uma boa pedida, pois é um bom mercado para quem acredita na vitória do time ou que o jogo terminará empatado.

💰 África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Total de Gols (Acima de 0.5) - odd 1.11

• 🟢 Palpite: Dupla Hipótese (África do Sul ou Empate) - odd 1.39

• 🟡 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.52



⚖️ África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final (África do Sul) - odd 2.50

• 🟢 Palpite: Uganda - Total (Mais de 1.5) - odd 3.50

• 🟡 Palpite: África do Sul - Gols Exatos (1) - odd 2.57



🚀 África do Sul x Uganda: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.36

• 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 5.85

• 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Uganda) - odd 6.46



África do Sul x Uganda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre África do Sul e Uganda será no Mandela National Stadium, em Kampala, no dia 18 de agosto, uma segunda-feira. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato das Nações Africanas e não terá transmissão para o Brasil. A partida é um teste importante para o que as duas torcidas podem esperar ao longo do ano.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: África do Sul x Uganda - Campeonato das Nações Africanas

• 📅 Data: 18/08/25

• ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Mandela National Stadium, em Kampala

• 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como África do Sul e Uganda Chegam Para o Confronto

A seleção da África do Sul chega para a partida na terceira colocação do grupo. O time, que está invicto há dez jogos em todas as competições, marcou três gols e sofreu dois até aqui no torneio. O retrospecto recente mostra um bom desempenho defensivo, com a equipe não perdendo há dez jogos.

Já a seleção de Uganda tem uma campanha de destaque no torneio, liderando o Grupo C. O time vem de duas vitórias consecutivas na competição, e o seu desempenho recente em todas as competições mostra uma sequência de duas vitórias seguidas. A equipe de Uganda tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.2 gols sofridos por jogo.