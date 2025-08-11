África do Sul x Guiné: Palpite de Odds +6.00 e +8.00, Onde Assistir, Escalações 11/08

África do Sul x Guiné: Confira os palpite para o jogo pelo Campeonato das Nações Africanas, do Grupo C. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Hoje, às 11h (horário de Brasília), no Mandela National Stadium, África do Sul e Guiné entram em campo pelo Grupo C do Campeonato das Nações Africanas. A Guiné já venceu uma vez na competição e busca se aproximar da classificação, enquanto a África do Sul procura a sua primeira vitória para seguir viva no torneio.

As odds mostram um cenário equilibrado, com ligeiro favoritismo para a África do Sul (2.06) contra 3.59 para vitória da Guiné e 3.38 para o empate. O mercado de gols indica tendência para partida com poucos gols.

Por exemplo, “Mais de 2.5 gols” está em 2.73, enquanto “Menos de 2.5 gols” paga apenas 1.42.

Esse equilíbrio pode abrir espaço tanto para palpites conservadores, buscando segurança, quanto para apostas ousadas com alto retorno.

Confira os nossos palpite pelo África do Sul x Guiné e veja também os melhores palpites para os jogos de hoje.

África do Sul x Guiné: Palpite de Odds +6.00 e +8.00



📊 Placar exato 1x0 para a África do Sul - Odd +4.45



🚀 Mais de 3 gols no jogo - Odd +4.66



🔒 Placar exato 0x0 - Odd +5.72



África do Sul x Guiné: Super Palpite



África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +6.02

⚖️ Placar exato 1x1



África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +6.49

💥 Guiné marca em ambos os tempos



África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +8.86

🎯 Placar exato 2x1 para a África do Sul



*Não esqueça que as odds são dinâmicas e na hora em que você fizer sua aposta, podem ter ligeiras variações.

África do Sul x Guiné: Palpites de Médio Risco



África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +2.06

🏆 Vitória da África do Sul

África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +2.07

📉 Mais de 2 gols no jogo (linha asiática, aposta reembolsada se sair exatamente 2 gols)

África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +2.19

🎯 Primeiro gol no 2º tempo - África do Sul

África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +2.27

🔥 Mais de 1.5 gols no 1º tempo



África do Sul x Guiné: Palpite de Baixo Risco



África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +1.52

🛑 Ambas as equipes NÃO marcam

África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +1.30

✅ Casa ou Empate (Dupla Chance)

África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +1.42

⚽ Menos de 2.5 gols no jogo

África do Sul x Guiné: Palpite de Odd +1.62

⚡ Mais de 0.5 gols no 1º tempo



Lembre sempre: as odds podem mudar até o início da partida, conforme ajustes das casas de apostas.

África do Sul x Guiné: Onde Assistir

O jogo África do Sul x Guiné pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo