AFC Wimbledon x Millwall: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistoso - 22/07

O jogo entre AFC Wimbledon e Millwall está marcado para o dia 22 de julho de 2025 às 13h30 no horário de Brasília.

Alguns confrontos anteriores entre as equipes foram registrados, incluindo uma vitória do AFC Wimbledon sobre o Millwall na FA Cup em 2019, com o placar de 1-0 a favor do Millwall em um jogo da League Cup em 2013, e dois empates nas temporadas 2016 e 2017 da League One.

As equipes têm um histórico de confrontos e a rivalidade promete trazer emoção para o jogo agendado.

A emoção de um clássico londrino como AFC Wimbledon x Millwall pode aumentar a vontade de apostar, mas lembre-se: apostar deve ser sempre uma forma de lazer.

Antes de fazer seu palpite, pense bem no quanto está disposto a arriscar e nunca ultrapasse esse limite.

O resultado de um jogo pode ser imprevisível, mas jogar com responsabilidade é sempre a melhor escolha.