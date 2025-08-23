AF Elbasani x Flamurtari: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Superliga - 23/08

AF Elbasani x Flamurtari: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: AF Elbasani x Flamurtari pela Superliga



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 18:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Elbasan Arena



AF Elbasani x Flamurtari Palpite - Superliga



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



📊 Over/Under: Over 1.5 gols



🔄 Handicap Asiático: AF Elbasani -0.5



AF Elbasani x Flamurtari: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.