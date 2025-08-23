Assine UOL
AF Elbasani
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Superliga - Albania
Elbasan Arena
Flamurtari
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.9
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.98
x
2.55
2
2.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.22
x
2.95
2
3.25
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 15:01

AF Elbasani x Flamurtari: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Superliga - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

AF Elbasani x Flamurtari: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: AF Elbasani x Flamurtari pela Superliga

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 18:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Elbasan Arena


AF Elbasani x Flamurtari Palpite - Superliga



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 1.5 gols

  • 🔄 Handicap Asiático: AF Elbasani -0.5


AF Elbasani x Flamurtari: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ver mais Ver menos

AF Elbasani x Flamurtari: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Vancouver Whitecaps - St. Louis City
1
1.45
Mazatlán - Tigres UANL
2
1.8
Le Havre - Lens
2
1.9
Múltipla
4.96
x
Aposta
20
=
Ganhos
99.18
Apostar agora

AF Elbasani x Flamurtari: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AF Elbasani x Flamurtari: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Superliga
Flamurtari
0 - 0
AF Elbasani
2023 1st Division
Flamurtari
2 - 2
AF Elbasani
2023 1st Division
AF Elbasani
1 - 1
Flamurtari
2023 1st Division
Flamurtari
2 - 1
AF Elbasani

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AF Elbasani
Empate
Flamurtari

Jogo Responsável


É fundamental lembrar a todos os amantes do esporte e das apostas online a importância de praticarem o Jogo Responsável. Cada aposta deve ser feita com consciência e de forma equilibrada, para evitar problemas como o vício em jogos de azar. 


Lembre-se, as apostas devem ser divertidas e nunca devem interferir com as suas responsabilidades e compromissos pessoais. Jogue com consciência e faça parte do movimento do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Fenerbahce
  • E
  • E
  • V
  • E
  • D
-
Kocaelispor
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Fenerbahce Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventus
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Parma
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AS Roma
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Bologna
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

AS Roma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lorient
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
-
Rennes
  • V
  • V
  • E
  • E
  • D

Lorient Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vasco DA Gama
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Corinthians
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Vasco DA Gama Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mazatlán
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Tigres UANL
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Tigres UANL Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Osasuna
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Valencia
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte