AEK Larnaca
UEFA Europa League - World Wide
Legia Warszawa
Melhores Odds 1X2
1
2.4
x
3.25
2
2.75
Melhores Odds 1X2
1
2.32
x
3.23
2
2.87
Melhores Odds 1X2
1
2.35
x
3.3
2
3
Melhores Odds 1X2
1
2.35
x
3.2
2
2.9
Melhores Odds 1X2
1
2.37
x
3.3
2
2.92
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:12

AEK Larnaca x Legia Warszawa: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Europa

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
7 min

AEK Larnaca e Legia Warszawa se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Europa. O confronto acontece às 13h30 (horário de Brasília) na AEK Arena - George Karapatakis, no Chipre. A partida tem transmissão por vídeo nas casas de apostas Bet365 e Novibet.


Confira os melhores palpite para AEK Larnaca x Legia Warszawa, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Palpites de AEK Larnaca x Legia Warszawa: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas da Liga Europa UEFA 25/26, analisamos o desempenho de AEK Larnaca e Legia Warszawa para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, escanteios e cartões, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



  • Resultado Final: Legia Warszawa ou Empate - Odd de 1.44 na Superbet

  • Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.66 na Bet365

  • Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.92 na Superbet


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Palpites Alternativos AEK Larnaca x Legia Warszawa


Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para AEK Larnaca x Legia Warszawa. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de escanteios e o resultado do primeiro tempo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



  • Handicap Asiático: Legia Warszawa 0.0 - Odd de 1.80 na Novibet

  • Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.10 na Superbet

  • Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Novibet


Palpites de Odds Baixas AEK Larnaca x Legia Warszawa


Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Europa para oferecer opções seguras.



  • Dupla Chance: Legia Warszawa ou Empate - Odd de 1.61 na Stake

  • Total de Cartões - Acima de 2.5 - Odd de 1.44 na Superbet

  • Legia Warszawa marca a qualquer momento - Odd de 1.35 na Novibet


Palpites de Odds Médias AEK Larnaca x Legia Warszawa


Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



  • Legia Warszawa vence e Ambas Marcam: Não - Odd de 3.75 na Novibet

  • Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Legia Warszawa - Odd de 4.50 na Bet365

  • AEK Larnaca vence e Ambos Marcam: Não - Odd de 3.50 na Novibet


Palpites de Odds Altas AEK Larnaca x Legia Warszawa


Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



  • Intervalo/Final do Jogo - Empate - AEK Larnaca - Odd de 5.00 na Bet365

  • Resultado Exato - 2x1 - Odd de 8.27 na Esportes da Sorte

  • Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 11.00 na Superbet


Informações do Jogo: AEK Larnaca x Legia Warszawa: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: AEK Larnaca x Legia Warszawa - Liga Europa (pré-eliminatória)

  • Data: 07/08/2025

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • Local: AEK Arena - George Karapatakis, Larnaca (Chipre)

  • Transmissão: Bet365 e Novibet (com vídeo)


Como assistir AEK Larnaca x Legia Warszawa


É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.


Como AEK Larnaca e Legia Warszawa Chegam Para o Confronto


A equipe do AEK Larnaca tem uma média de 1.0 gols sofridos por jogo e 4.0 escanteios por jogo. A média de 1.8 cartões por jogo indica que a equipe comete menos faltas. Jogando em casa, o AEK Larnaca buscará ser mais eficiente na finalização para conquistar um bom resultado.


O Legia Warszawa tem uma defesa ligeiramente mais sólida, com uma média de 0.8 gols sofridos por jogo. A equipe tem uma média de 6.0 escanteios, sugerindo mais pressão ofensiva. A média de 1.3 cartões por jogo indica que a equipe comete menos faltas. O Legia Warszawa buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.


* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

AEK Larnaca x Legia Warszawa: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
PEC Zwolle - Twente
2
1.97
Flamengo - Mirassol
1
1.35
Ferroviária - Amazonas
1
1.97
Múltipla
5.24
x
Aposta
20
=
Ganhos
104.78
AEK Larnaca x Legia Warszawa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AEK Larnaca x Legia Warszawa: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Legia Warszawa
0 - 0
AEK Larnaca

Quem vai ganhar?
AEK Larnaca
Empate
Legia Warszawa

