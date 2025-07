AEK Larnaca x Celje: Palpite, Odds +5 e +7 e Onde Assistir - Liga Europa

O AEK Larnaca e o Celje se enfrentam em um duelo crucial pela segunda rodada eliminatória da Liga Europa na próxima quinta-feira, 31 de julho de 2025, pelas 13h30 (Brasília).

Ambas as equipes buscam uma vaga na próxima fase da competição e chegam ao confronto com retrospectos semelhantes, prometendo um embate equilibrado e cheio de emoções.

Neste artigo, você encontrará uma análise completa do confronto entre AEK Larnaca e Celje, com informações sobre o desempenho recente de cada time, estatísticas importantes e as melhores opções de palpite para suas apostas. Abordaremos desde os mercados mais populares até alternativas com odds interessantes, além de detalhes sobre onde acompanhar a partida.

Palpites de AEK Larnaca x Celje: Nossas 3 Melhores Dicas

Este confronto promete ser disputado, com o fator casa podendo ter um peso considerável para o AEK Larnaca. No entanto, o Celje demonstrou um ataque mais prolífico na competição até o momento. Baseado nas informações e odds disponíveis, selecionamos as três melhores dicas de apostas para você:



🎯 Resultado Final: AEK Larnaca vence - odd 1.78

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.03

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 1.80



Palpites Alternativos AEK Larnaca x Celje

Para aqueles que buscam opções com um pouco mais de risco ou que exploram mercados menos óbvios, preparamos três palpites alternativos. Essas escolhas consideram cenários específicos do jogo e podem oferecer retornos mais elevados:



🎯 Handicap Asiático: AEK Larnaca -0.5 - odd 1.75

🎯 AEK Larnaca para marcar em ambos os tempos: Sim - odd 2.99

🎯 Primeiro gol: Casa (AEK Larnaca) - odd 1.64



💰 Palpites de Odds Baixas AEK Larnaca x Celje



🔵 Dupla Chance: Casa ou Empate - odd 1.25

🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.59

🟡 Celje Total de Gols: Mais de 0.5 - odd 1.54



⚖️ Palpites de Odds Médias AEK Larnaca x Celje

Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, estas são as opções de palpites com odds altas. Elas oferecem um potencial de lucro interessante sem serem excessivamente arriscadas:



🔵 1º Tempo - Resultado: Empate - odd 2.02

🟢 Para qualificar: AEK Larnaca FC - odd 1.40

🟡 Resultado Exato: 1:0 (AEK Larnaca) - odd 5.42



🚀 Palpites de Odds Altas AEK Larnaca x Celje

Se você está em busca de um grande retorno e não se importa em assumir um risco maior, estas são as opções de palpites.



🔵 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Fora - odd 8.51

🟢 Resultado Exato: 2:0 (AEK Larnaca) - odd 7.09

🟡 Resultado Exato: 2:1 (AEK Larnaca) - odd 7.82



Informações do Jogo: AEK Larnaca x Celje: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: AEK Larnaca x Celje - Liga Europa



📅 Data: 31/07/2025



⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: AEK Arena - George Karapatakis, Chipre



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



Como AEK Larnaca e Celje Chegam Para o Confronto

O AEK Larnaca chega para este confronto da Liga Europa após uma campanha de 3 partidas na competição, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, resultando em uma média de 1.33 pontos por jogo. O time chipriota tem demonstrado solidez defensiva, com uma média de 0.67 gols sofridos por partida, mas seu ataque ainda busca maior efetividade, com apenas 0.67 gols por jogo na Liga Europa. Yerson Ronaldo Chacón Ramírez, apesar de ainda não ter balançado as redes na competição, é uma peça importante, e Waldo Rubio Martín se destaca com 1 assistência, sendo o principal garçom da equipe. A equipe buscará aproveitar o fator casa para garantir uma vantagem neste primeiro jogo da eliminatória.

Por outro lado, o Celje também apresenta um retrospecto idêntico ao do seu adversário na Liga Europa, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos, e uma média de 1.33 pontos por confronto. No entanto, o grande destaque do time esloveno é o seu poder ofensivo. O Celje já marcou 10 gols na temporada (média de 2 por partida) e 6 gols na Liga Europa (média de 2 por jogo), o que indica uma equipe com maior capacidade de balançar as redes. O defensor Damjan Vukliševič, mesmo sem gols na competição, é o artilheiro da temporada, e Danijel Šturm é o principal assistente. A defesa do Celje, no entanto, é um ponto de atenção, com 1.4 gols sofridos por jogo na temporada. O Celje buscará impor seu poder de fogo para surpreender o adversário fora de casa.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão e entretenimento. Busque respeitar o Jogo Responsável.