AEK Larnaca
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Brann
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
AEK Larnaca x Brann: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 27/08

Alex Alves
Autor
Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpite para AEK Larnaca x Brann, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. 


AEK Larnaca e Brann se enfrentam nessa quarta-feira, dia 27/08, em partida da volta para apuramento para a Liga Europa. A bola rola pelas 13:30 no Estádio Georgios Karapatakis, Lárnaca, Chipre.


No jogo da ida, o Brann venceu por 2 a 1 e chega como favorito nesse encontro agora da volta.


AEK Larnaca x Brann: Palpite do Dia


🎯 Brann vencer por 3+ golos (Margem de vitória)


A Esportes da Sorte tem uma odd pagando 26.01 que reflete uma probabilidade baixa, mas em futebol tudo é possível.


Se o Brann estiver numa noite inspirada (e a AEK Larnaca defensivamente frágil), uma goleada surpresa pode acontecer.


Trata-se de um palpite ideal para apostas de valor mínimo (ex: 1 ou 2 unidades) apenas como "surpresa".


AEK Larnaca x Brann: Palpites Alternativos



  • 1. Brann para vencer (Fora), odd pagando 3.70 na Esportes da Sorte

  • 2. Mais de 3.5 Gols no Jogo, odd pagando 1.37 na Esportes da Sorte

  • 3. AEK Larnaca vencer por 3+ golos (Margem de vitória), odd pagando 7.62 na Esportes da Sorte


1. 🚀 Brann para vencer (Fora)


Odd a pagar 3.70 para uma possível surpresa da equipa visitante. Ideal para quem busca retorno elevado!


2. ⚽ Mais de 3.5 Gols no Jogo


Jogos europeus muitas vezes são abertos e com golos. Esta odd paga 1.37 na Esportes da Sorte ainda oferece bom valor para múltiplos golos.


3. 🔥 AEK Larnaca vencer por 3+ golos (Margem de vitória)


Se a equipe da casa estiver em dia inspirado, pode golear. Odd altíssima pagando 7.62 na Esportes da Sorte para um cenário de dominância total.


AEK Larnaca x Brann: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: AEK Larnaca x Brann - Liga Europa

  • 📅 Data: 27/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Georgios Karapatakis, Lárnaca, Chipre

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


AEK Larnaca x Brann: Escalações prováveis


AEK Larnaca: Zlatan Alomerovic; Hrvoje Milicevic, Jorge Miramón, Will Ekpolo, Valentin Roberge; Pere Pons, Jimmy, Gus Ledes, Yerson Chacón; Karol Angielski, Djordje Ivanovic.


Brann: Mathias Dyngeland; Eivind Helland, Thore Pedersen, Fredrik Knudsen, Jacob Sorensen; Emil Kornvig, Joachim Soltvedt, Eggert Gudmundsson, Felix Myhre; Bard Finne, Niklas Castro.


AEK Larnaca x Brann: Como chegam os times


AEK Larnaca



  • ⚽️ 7 Jogos

  • 3 Vitórias (43%)

  • 🤝 1 Empate (14%)

  • 3 Derrotas (43%)

  • 🥅 11 Gols marcados (1,57 G/J)

  • 🛡️ 9 Gols sofridos (1,29 G/J)


Brann



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 2 Vitórias (40%)

  • 🤝 1 Empate (20%)

  • 2 Derrotas (40%)

  • 🥅 6 Gols marcados (1,2 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (1,4 G/J)


AEK Larnaca x Brann: Retrospecto dos últimos jogos


A história conta 1 jogo entre as duas equipes, com 1 vitória do Brann.



  • 2025-08-21 Brann 2-1 AEK Larnaca Liga Europa (Qual.) 2025/26

AEK Larnaca x Brann: Palpite do Dia

Brann Vence
3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

AEK Larnaca x Brann: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AEK Larnaca x Brann: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Brann
2 - 1
AEK Larnaca

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AEK Larnaca
Empate
Brann

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

