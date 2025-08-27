AEK Larnaca x Brann: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 27/08

Confira palpite para AEK Larnaca x Brann, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

AEK Larnaca e Brann se enfrentam nessa quarta-feira, dia 27/08, em partida da volta para apuramento para a Liga Europa. A bola rola pelas 13:30 no Estádio Georgios Karapatakis, Lárnaca, Chipre.

No jogo da ida, o Brann venceu por 2 a 1 e chega como favorito nesse encontro agora da volta.

AEK Larnaca x Brann: Palpite do Dia

🎯 Brann vencer por 3+ golos (Margem de vitória)

A Esportes da Sorte tem uma odd pagando 26.01 que reflete uma probabilidade baixa, mas em futebol tudo é possível.

Se o Brann estiver numa noite inspirada (e a AEK Larnaca defensivamente frágil), uma goleada surpresa pode acontecer.

Trata-se de um palpite ideal para apostas de valor mínimo (ex: 1 ou 2 unidades) apenas como "surpresa".

AEK Larnaca x Brann: Palpites Alternativos



1. Brann para vencer (Fora), odd pagando 3.70 na Esportes da Sorte



2. Mais de 3.5 Gols no Jogo, odd pagando 1.37 na Esportes da Sorte



3. AEK Larnaca vencer por 3+ golos (Margem de vitória), odd pagando 7.62 na Esportes da Sorte



1. 🚀 Brann para vencer (Fora)

Odd a pagar 3.70 para uma possível surpresa da equipa visitante. Ideal para quem busca retorno elevado!

2. ⚽ Mais de 3.5 Gols no Jogo

Jogos europeus muitas vezes são abertos e com golos. Esta odd paga 1.37 na Esportes da Sorte ainda oferece bom valor para múltiplos golos.

3. 🔥 AEK Larnaca vencer por 3+ golos (Margem de vitória)

Se a equipe da casa estiver em dia inspirado, pode golear. Odd altíssima pagando 7.62 na Esportes da Sorte para um cenário de dominância total.

AEK Larnaca x Brann: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: AEK Larnaca x Brann - Liga Europa



📅 Data: 27/08/2025



⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Georgios Karapatakis, Lárnaca, Chipre



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



AEK Larnaca x Brann: Escalações prováveis

AEK Larnaca: Zlatan Alomerovic; Hrvoje Milicevic, Jorge Miramón, Will Ekpolo, Valentin Roberge; Pere Pons, Jimmy, Gus Ledes, Yerson Chacón; Karol Angielski, Djordje Ivanovic.

Brann: Mathias Dyngeland; Eivind Helland, Thore Pedersen, Fredrik Knudsen, Jacob Sorensen; Emil Kornvig, Joachim Soltvedt, Eggert Gudmundsson, Felix Myhre; Bard Finne, Niklas Castro.

AEK Larnaca x Brann: Como chegam os times

AEK Larnaca



⚽️ 7 Jogos



✅ 3 Vitórias (43%)

(43%)

🤝 1 Empate (14%)

(14%)

❌ 3 Derrotas (43%)

(43%)

🥅 11 Gols marcados (1,57 G/J)

(1,57 G/J)

🛡️ 9 Gols sofridos (1,29 G/J)



Brann



⚽️ 5 Jogos



✅ 2 Vitórias (40%)

(40%)

🤝 1 Empate (20%)

(20%)

❌ 2 Derrotas (40%)

(40%)

🥅 6 Gols marcados (1,2 G/J)

(1,2 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (1,4 G/J)



AEK Larnaca x Brann: Retrospecto dos últimos jogos

A história conta 1 jogo entre as duas equipes, com 1 vitória do Brann.