AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência

AEK Atenas e Hapoel Beer Sheva se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de julho, em partida válida pela segunda rodada eliminatória da Liga Conferência. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília) no OPAP Arena, em Nea Filadélfia, na Grécia.

Você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não terá transmissão oficial confirmada, mas pode ser assistido pelo streaming de algumas casas de apostas.

O AEK Atenas chega com um bom histórico de vitórias recentes, buscando uma campanha sólida na Liga Conferência deste ano. A equipe grega quer avançar na competição europeia, mostrando a força da sua base para a temporada 2025/26.

Já o Hapoel Beer Sheva vem para este confronto após conquistar a Copa do Estado de Israel e a Supercopa de Israel na temporada 2024/2025. Apesar do bom desempenho doméstico, o time israelense busca se redimir nas competições europeias, já que foi eliminada da Liga Europa nos pênaltis na temporada anterior. Este será um teste crucial contra um forte adversário grego.

Confira nosso palpite de AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para mais palpites de hoje, você pode visitar nossa página de melhores palpites de hoje.

AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Liga Conferência, com o AEK Atenas com um retrospecto mais favorável.



Palpite 1 - Resultado Final: AEK Atenas Vence - odd pagando 1.57 na Superbet

Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 1.5 Gols - odd pagando 1.28 na Esportes da Sorte

Palpite 3 - Ambas as Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.74 na Betnacional



Resultado Final: AEK Atenas Vence - odd pagando 1.57

O AEK Atenas tem um histórico recente bastante positivo, com três vitórias nos últimos cinco jogos[cite: 3], demonstrando um bom momento e consistência em campo. A equipe grega também tem um confronto direto a seu favor contra o Hapoel Beer Sheva, com uma vitória por 1 a 0 em 2010. Isso reforça a confiança na vitória do time da casa.

Além disso, o AEK Atenas marcou uma média de 1.4 gols por partida nos últimos cinco jogos, mostrando sua capacidade ofensiva. Jogando em casa, no OPAP Arena, onde o único confronto direto foi vencido pelo AEK, a equipe tem um ambiente favorável para impor seu ritmo e buscar o resultado.

Total de Gols (Mais/Menos): Mais de 1.5 Gols - odd pagando 1.28

Analisando as últimas partidas do AEK Atenas, notamos que a equipe tem um histórico de jogos com gols. Em três dos últimos cinco jogos do AEK Atenas, foram marcados dois ou mais gols no total, mostrando uma tendência para partidas mais movimentadas no placar.

O Hapoel Beer Sheva, por sua vez, tem uma média de 1.6 gols marcados por partida nos últimos cinco jogos. Essa capacidade de balançar as redes, mesmo em jogos que terminaram empatados, sugere que o time israelense também pode contribuir para um placar com mais de um gol no total.

Ambas as Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.74

Apesar da expectativa de mais de 1.5 gols na partida, acredito que apenas uma equipe marcará. O AEK Atenas tem se mostrado sólido defensivamente, sofrendo apenas 1.0 gol por partida nos últimos cinco jogos. Essa consistência na defesa pode dificultar a vida do ataque do Hapoel Beer Sheva.

Historicamente, no único confronto entre as duas equipes, o placar foi de 1 a 0 para o AEK Atenas.

AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva sem transmissão oficial confirmada, mas pode ser assistido pelo streaming de casas de apostas. A partida está marcada para às 15h00 (Brasilia), desta quinta-feira, no OPAP Arena. Se você gosta de acompanhar os jogos ao vivo, algumas plataformas de apostas oferecem o serviço de streaming para seus usuários, como a Superbet.

Tudo o que você precisa saber de AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva:



Confronto: AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva - Liga Conferência



Data: 24/07/2025



Horário: 15h00 (horário de Brasília)



Local: OPAP Arena, Nea Filadélfia, Grécia



Onde vai passar AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva: Sem transmissão oficial confirmada (streaming de casas de apostas)



AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva - Últimos 5 jogos Entre Os Times

O histórico de confrontos entre AEK Atenas e Hapoel Beer Sheva é bastante limitado, com apenas um jogo registrado entre as duas equipes.



19/07/2010 - AEK Atenas 1x0 Hapoel Beer Sheva (Jogos Amistosos Clubes)



AEK Atenas x Hapoel Beer Sheva: quem ganha? - Melhores odds

O AEK Atenas tem uma probabilidade maior de ganhar o jogo desta quinta-feira, 24 de julho. Isso porque a equipe grega tem um retrospecto recente mais consistente, com 60% de vitórias nos últimos cinco jogos.



AEK Atenas ganha - Odd de @1.57 na Superbet



Empate - Odd de @3.90 na Superbet



Hapoel Beer Sheva ganha - Odd de @5.30 na Superbet



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.