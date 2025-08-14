Assine UOL
AEK Athens FC
UEFA Europa Conference League - World Wide
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 14:30

AEK Athens FC x Aris Limassol: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Liga Conferência

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites AEK Athens FC x Aris Limassol com odds altas e palpite placar exato. O confronto válido pela Liga Conferência acontece nesta quinta-feira (14), às 15h00 (horário de Brasília), na OPAP Arena, em Atenas.


O AEK Athens chega como favorito após boa campanha na fase anterior, enquanto o Aris Limassol busca surpreender fora de casa. O duelo promete equilíbrio em alguns momentos, mas com o time grego levando vantagem pelo elenco e mando de campo.


 Aqui, você encontrará os melhores palpites e odds altas para este jogo, e onde assistir ao vivo a Liga Conferência. 


AEK Athens FC x Aris Limassol Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: AEK Athens FC vence - odd 1.43

  • 🎯 Palpite: Ambos marcam: Sim - odd 1.86

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.69


O palpite do dia é a vitória do AEK Athens, mas com boa probabilidade de ambas as equipes balançarem as redes. O Aris Limassol tem mostrado poder ofensivo mesmo fora de casa, enquanto o AEK tende a impor ritmo desde o início. A média de gols dos últimos jogos das duas equipes também aponta para um duelo movimentado.


🚀 AEK Athens FC x Aris Limassol Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 3x1 AEK Athens FC - odd 11.67

  • 🟢 Palpite: AEK Athens vence e ambos marcam - odd 3.05

  • 🟡 Palpite: AEK Athens vence no 1º tempo e no final - odd 2.05


Esses palpites consideram a força ofensiva do AEK em casa e a vulnerabilidade defensiva do Aris fora. As estatísticas recentes mostram que os gregos marcam cedo e costumam manter o ritmo até o fim.


Superpalpite: Placar exato para jogo hoje AEK Athens FC x Aris Limassol



  • 🔥 Palpite: Placar exato 4x0 AEK Athens FC - odd 18.84


O AEK Athens já mostrou em jogos anteriores que consegue vencer por larga margem quando domina o adversário. Se abrir o placar cedo, o cenário de goleada se torna plausível.


💰 Palpites de Odds Baixas AEK Athens FC x Aris Limassol



  • 🔵 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.22

  • 🟢 Dupla Chance: AEK Athens ou Empate - odd 1.10

  • 🟡 AEK Athens para se classificar - odd 1.21


*Odds retiradas da Betnacional


Informações do Jogo: AEK Athens FC x Aris Limassol: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: AEK Athens FC x Aris Limassol - Liga Conferência

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: OPAP Arena, Atenas

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir AEK Athens FC x Aris Limassol


Não há transmissão oficial confirmada no Brasil. É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, conclua e verifique sua conta para assistir.


Como AEK Athens FC e Aris Limassol Chegam Para o Confronto


O AEK Athens FC chega em alta após bons resultados nas fases preliminares. A equipe se apoia na força do seu setor ofensivo e no apoio da torcida para buscar mais uma vitória. Sem grandes desfalques confirmados, o técnico deve manter a base titular que vem atuando com eficiência.


Aris Limassol, por sua vez, aposta no contra-ataque e em bolas paradas para surpreender. Apesar de não viver o melhor momento defensivo, o time cipriota mostrou capacidade de marcar gols fora de casa, o que pode gerar dificuldades para os gregos se não houver atenção.

AEK Athens FC x Aris: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AEK Athens FC x Aris: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Aris
2 - 2
AEK Athens FC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AEK Athens FC
Empate
Aris

Jogo Responsável


Apostar deve ser uma forma de entretenimento e não uma obrigação. Estabeleça limites, evite perdas que não possa suportar e mantenha o equilíbrio nas apostas. Respeite sempre o Jogo Responsável e jogue de forma consciente.

