Copa Paulista - Brazil
Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros
XV de Piracicaba
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
2.9
2
2
1
4.15
x
3.05
2
1.88
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 16:45

AEA x XV de Piracicaba: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

AEA x XV de Piracicaba: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: AEA x XV de Piracicaba pela Copa Paulista

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 18:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros


AEA x XV de Piracicaba Palpite - Copa Paulista



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 2X


AEA x XV de Piracicaba: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

AEA x XV de Piracicaba: Palpite do Dia

AEA x XV de Piracicaba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AEA x XV de Piracicaba: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Copa Paulista
XV de Piracicaba
0 - 0
AEA

Jogo Responsável


Aposte com responsabilidade. Apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos.

