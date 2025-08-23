- E
AEA x XV de Piracicaba: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 23/08
AEA x XV de Piracicaba: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: AEA x XV de Piracicaba pela Copa Paulista
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 18:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros
AEA x XV de Piracicaba Palpite - Copa Paulista
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 2X
AEA x XV de Piracicaba: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
AEA x XV de Piracicaba: Palpite do Dia
AEA x XV de Piracicaba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
AEA x XV de Piracicaba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com responsabilidade. Apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos.
