ADO Den Haag x Norwich: Palpite, Onde Assistir - Amistosos 2025 - 25/07

ADO Den Haag x Norwich: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto é um teste entre duas equipes de contextos diferentes. O ADO Den Haag se prepara para a temporada na segunda divisão holandesa, enquanto o Norwich quer ajustar o elenco visando o acesso na Championship inglesa.

ADO Den Haag x Norwich Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Norwich - odd pagando 2.00 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet





Esses amistosos geralmente têm características parecidas: times rodando o elenco, foco em entrosamento e poucos compromissos defensivos. Isso favorece mercados mais voltados para gols.

Vitória do Norwich - odd pagando 2.00

Mesmo fora de casa, o Norwich entra com um elenco tecnicamente superior. Se mantiver um ritmo forte, pode se impor contra o time holandês, que ainda busca consistência.

A odd em torno de 2.00 entrega valor em uma aposta simples, ainda que amistosa.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80

Com as equipes mais soltas e as defesas em fase de teste, ambos marcarem é um cenário muito possível. O Den Haag deve se expor mais por jogar em casa, e o Norwich costuma aproveitar os espaços.

É um mercado que se encaixa bem em pré-temporada.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.85

Amistosos quase sempre resultam em jogos abertos, com substituições, chances dos dois lados e ritmo mais leve, o que favorece esse tipo de aposta.

Se o jogo começar agitado, essa linha tem boas chances de bater antes dos 90 minutos.

ADO Den Haag x Norwich: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo ADO Den Haag x Norwic: