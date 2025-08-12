- D
Accrington x Peterborough: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Accrington Stanley x Peterborough United: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Wham Stadium, em Accrington, com transmissão oficial na bet365.
As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. O Peterborough United, que é o favorito, tem um histórico de duas vitórias em dois confrontos diretos contra o Accrington. O Accrington vem de uma derrota, e o Peterborough vem de duas derrotas seguidas.
Accrington x Peterborough Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Peterborough United para vencer - odd 2.01
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.61
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.68
Analisando as estatísticas, o Peterborough é o favorito para vencer a partida, com 2.01 de odd. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols (50%). Além disso, o palpite de que ambas as equipes marcam (sim), com 1.61 de odd, é uma boa opção, já que os dois times têm médias de gols altas.
Palpites Alternativos Accrington x Peterborough
- 🎯 Palpite: Peterborough United vence e ambas marcam (sim) - odd 3.49
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Peterborough United - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Peterborough United para marcar em ambos os tempos - odd 2.83
Para palpites com odds mais altas, a aposta de Empate Anula Aposta para o Peterborough (odd 1.50) é uma escolha segura para o favorito. A aposta combinada de vitória do Peterborough com gols dos dois lados (odd 3.49) é uma boa opção, já que os dois times têm médias de gols altas. O palpite do Peterborough para marcar em ambos os tempos (odd 2.83) é uma alternativa interessante, considerando o poder ofensivo do time.
💰 Accrington x Peterborough: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Peterborough United (-0.5) - odd 1.97
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.21
- 🟡 Palpite: Empate Ou Peterborough United - odd 1.28
⚖️ Accrington x Peterborough: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Accrington Stanley para vencer - odd 3.40
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Peterborough United / Peterborough United - odd 3.02
- 🟡 Palpite: Peterborough United E Não - odd 3.67
🚀 Accrington x Peterborough: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.76
- 🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 12.75
- 🟡 Palpite: Accrington Stanley E Sim - odd 5.61
Accrington x Peterborough: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança para a próxima fase. O Peterborough United tem a vantagem no histórico de confrontos diretos, vencendo as duas partidas. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Accrington Stanley x Peterborough United - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Wham Stadium, em Accrington
- 📺 Transmissão: bet365
Como Accrington e Peterborough Chegam Para o Confronto
O Accrington Stanley chega para a partida com uma derrota recente, e sem vencer há um jogo. O time tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.8 gols sofridos. Em 50% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Accrington abriu o placar em 67% dos jogos e venceu em 25% dessas ocasiões.
O Peterborough United, por sua vez, vem de duas derrotas seguidas e não vence há dois jogos. O time tem uma média de 1.8 gols marcados por jogo e 1.6 gols sofridos. Em 50% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Peterborough abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 67% das vezes), venceu 25% das partidas.
Accrington ST x Peterborough: Palpite do Dia
Accrington ST x Peterborough: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Accrington ST x Peterborough: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostar em esportes é uma forma de entretenimento, e é fundamental não confundir essa atividade com um método de obter ganhos financeiros. Para ter uma experiência segura e divertida, é essencial que você jogue com responsabilidade, definindo limites de tempo e dinheiro. Caso sinta que está perdendo o controle, procure apoio profissional. Para mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.