Accrington x Peterborough: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Accrington Stanley x Peterborough United: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Wham Stadium, em Accrington, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. O Peterborough United, que é o favorito, tem um histórico de duas vitórias em dois confrontos diretos contra o Accrington. O Accrington vem de uma derrota, e o Peterborough vem de duas derrotas seguidas.

Accrington x Peterborough Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Peterborough United para vencer - odd 2.01

Peterborough United para vencer - odd 2.01

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.61

Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.61

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.68



Analisando as estatísticas, o Peterborough é o favorito para vencer a partida, com 2.01 de odd. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols (50%). Além disso, o palpite de que ambas as equipes marcam (sim), com 1.61 de odd, é uma boa opção, já que os dois times têm médias de gols altas.

Palpites Alternativos Accrington x Peterborough



🎯 Palpite: Peterborough United vence e ambas marcam (sim) - odd 3.49

Peterborough United vence e ambas marcam (sim) - odd 3.49

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Peterborough United - odd 1.50

Empate Anula Aposta: Peterborough United - odd 1.50

🎯 Palpite: Peterborough United para marcar em ambos os tempos - odd 2.83



Para palpites com odds mais altas, a aposta de Empate Anula Aposta para o Peterborough (odd 1.50) é uma escolha segura para o favorito. A aposta combinada de vitória do Peterborough com gols dos dois lados (odd 3.49) é uma boa opção, já que os dois times têm médias de gols altas. O palpite do Peterborough para marcar em ambos os tempos (odd 2.83) é uma alternativa interessante, considerando o poder ofensivo do time.

💰 Accrington x Peterborough: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Peterborough United (-0.5) - odd 1.97

Peterborough United (-0.5) - odd 1.97

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.21

Mais de 1.5 gols - odd 1.21

🟡 Palpite: Empate Ou Peterborough United - odd 1.28



⚖️ Accrington x Peterborough: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Accrington Stanley para vencer - odd 3.40

Accrington Stanley para vencer - odd 3.40

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Peterborough United / Peterborough United - odd 3.02

Intervalo/Final Do Jogo: Peterborough United / Peterborough United - odd 3.02

🟡 Palpite: Peterborough United E Não - odd 3.67



🚀 Accrington x Peterborough: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.76

Empate / Empate - odd 5.76

🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 12.75

Placar Exato 0 a 0 - odd 12.75

🟡 Palpite: Accrington Stanley E Sim - odd 5.61



Accrington x Peterborough: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança para a próxima fase. O Peterborough United tem a vantagem no histórico de confrontos diretos, vencendo as duas partidas. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Accrington Stanley x Peterborough United - Copa da Liga Inglesa

Accrington Stanley x Peterborough United - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Wham Stadium, em Accrington

Wham Stadium, em Accrington

📺 Transmissão: bet365



Como Accrington e Peterborough Chegam Para o Confronto

O Accrington Stanley chega para a partida com uma derrota recente, e sem vencer há um jogo. O time tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.8 gols sofridos. Em 50% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Accrington abriu o placar em 67% dos jogos e venceu em 25% dessas ocasiões.

O Peterborough United, por sua vez, vem de duas derrotas seguidas e não vence há dois jogos. O time tem uma média de 1.8 gols marcados por jogo e 1.6 gols sofridos. Em 50% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Peterborough abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 67% das vezes), venceu 25% das partidas.