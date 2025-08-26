- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Accrington x Doncaster: Palpite, Odds e Onde Assistir; Copa da Liga Inglesa (26/08)
Uma nova rodada da Copa da Liga Inglesa está a caminho. Accrington e Doncaster se enfrentam nesta terça-feira, 26 de agosto. O duelo acontece às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Crown Ground, e não terá transmissão para o Brasil.
O confronto é decisivo para ambos, que buscam uma vaga na próxima fase. O Accrington, que já eliminou dois adversários, joga em casa para continuar sua campanha vitoriosa. Já o Doncaster, com um ataque forte, quer provar sua superioridade e seguir na competição.
A seguir, veja nossos palpites de Accrington x Doncaster para a partida, uma análise detalhada dos times e onde assistir ao vivo. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.
Palpites de Accrington x Doncaster: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.72
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.74
- 🎯 Vitória do Doncaster - odd 1.68
Para os palpites de Accrington x Doncaster, levamos em conta que ambas as equipes têm ataques eficientes e defesas que permitem gols. O Doncaster tem a vantagem no confronto direto e vive um momento melhor. Por isso, esperamos um jogo com muitos gols e um resultado favorável ao time visitante.
Palpites Alternativos Accrington x Doncaster
Para quem busca opções com um pouco mais de risco, separamos algumas apostas que podem trazer retornos interessantes. Estes mercados trazem boas oportunidades, principalmente se considerarmos o histórico recente das equipes.
- 🎯 Doncaster vence e Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 3.65
- 🎯 Handicap Asiático: Doncaster (-0.50) - odd 1.65
- 🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.76
Super Palpites Accrington x Doncaster
- 🚀 Resultado Exato: 1-2, 1-3 ou 1-4 (para o Doncaster) - odd 4.30
💰 Palpites de Odds Baixas Accrington x Doncaster
Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites que consideramos mais seguros, com base nas probabilidades.
- 🔵 Dupla Chance: Doncaster ou Empate (X2) - odd 1.18
- 🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.23
- 🟡 Doncaster para vencer pelo menos um dos tempos - odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Accrington x Doncaster
A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno mais alto.
- 🔵 Doncaster vence no primeiro tempo - odd 2.15
- 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 1.83
- 🟡 Doncaster marcar em ambos os tempos - odd 2.48
🚀 Palpites de Odds Altas Accrington x Doncaster
Para os apostadores que buscam mais emoção, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.
- 🔵 Resultado Exato: 0-1, 0-2 ou 0-3 (para o Doncaster) - odd 3.15
- 🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 4.50
- 🟡 Handicap Asiático: Doncaster (-1.50) - odd 2.70
Accrington x Doncaster: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Accrington x Doncaster - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 26/08/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Crown Ground, Accrington
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Accrington ST x Doncaster: Palpite do Dia
Accrington ST x Doncaster: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Accrington ST x Doncaster: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Accrington e Doncaster Chegam Para o Confronto
O Accrington chega para o jogo com um empate e uma derrota nos últimos dois compromissos. A equipe, no entanto, tem um bom histórico recente contra o adversário, com duas vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe tem uma média global de 1.2 gols marcados por jogo e sofre 1.1 gols por partida.
Já o Doncaster vive um momento melhor, com três vitórias consecutivas. A equipe tem um ataque forte, com média de 1.9 gols por jogo, e uma defesa mais sólida, sofrendo 0.7 gols por partida. A equipe, inclusive, conseguiu uma vitória importante fora de casa na Copa da Liga Inglesa.
Últimos Jogos do Accrington
O time da casa vem de uma fase irregular nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe tem um histórico recente equilibrado.
- 🟡 Accrington 1x1 Grimsby Town - League Two
- ❌ Salford 2x1 Accrington - League Two
- ✅ Accrington 2x1 Peterborough - Copa da Liga
- ❌ Crewe 2x0 Accrington - League Two
- ✅ Accrington 3x1 Oldham - Copa da Liga
Últimos Jogos do Doncaster
O Doncaster chega para o duelo com um bom momento, conquistando duas vitórias consecutivas e um total de três nos últimos cinco jogos. A equipe vem com a moral alta e buscando manter a sequência positiva.
- ✅ Port Vale 0x1 Doncaster - League One
- ❌ Huddersfield 2x0 Doncaster - League One
- 🟡 Doncaster 1x1 Wycombe - League One
- ✅ Middlesbrough 0x4 Doncaster - Copa da Liga
- ✅ Mansfield 1x2 Doncaster - League One
Nossa Opinião para Accrington x Doncaster
A nossa análise final aponta para um jogo disputado, mas com a balança pendendo para o lado do Doncaster, que chega em melhor fase. A solidez defensiva do Doncaster, aliada à sua capacidade de marcar gols, pode ser o fator decisivo para o confronto.
A partida tem tudo para ser movimentada e com gols. Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.