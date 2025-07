Academia Anzoátegui x UCV: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primera División - 06/07

Academia Anzoátegui x UCV: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estadio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, no domingo, 06/07, às 19h (horário de Brasília), pela Primera Division.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Academia Anzoátegui x UCV Palpites – Primera Division



Palpite 1 – Dupla Chance (1X)



Palpite 2 – Under 3.5 Gols



Palpite 3 – Total de Gols Over 2.5



Palpite 1 – Dupla Chance (1X)

A UCV não venceu nenhum dos últimos cinco confrontos, com 4 empates e 1 vitória da Anzoátegui, que não perdeu em casa nos duelos anteriores. Mesmo jogando em casa, o time soma empates e resultados firmes, oferecendo segurança neste mercado.

Palpite 2 – Under 3.5 Gols

Nos cinco duelos recentes a média de gols foi baixa (0,5 por jogo entre ambos). Considerando a propensão defensiva de ambas, é provável que o placar fique restrito.

Palpite 3 – Total de Gols Over 2.5

Apesar do histórico de poucos gols, a média de gols da UCV nas últimas 5 partidas foi de 2,6, enquanto Academia Anzoátegui marcou 1,2 por jogo. Esse volume abre espaço para mais gols, mesmo que moderado.

Academia Anzoátegui x UCV – Onde Assistir

Academia Anzoátegui x UCV se enfrentam no domingo, 06/07, às 19h (horário de Brasília), no Estadio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz. Transmissões: canais oficiais da Primera Division, tais como FUTVE Play ou FUTVE TV no YouTube – sem TV aberta; pode haver streaming via apps da liga.

Ficha do Jogo: