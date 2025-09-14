AC Milan x Bologna Palpite e Odds +5 e +10 | Série A Italiana 14/09

Buscando palpite para AC Milan x Bologna? Então veio ao lugar certo! O confronto acontece no domingo, 14 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, pela série A Italiana, com transmissão na CAZÉ TV.

O AC Milan busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Bologna quer surpreender fora de casa. A partida promete ser disputada, com as duas equipes buscando os três pontos.

Neste artigo, vamos te dar as melhores dicas de apostas para AC Milan x Bologna, com odds atualizadas, estatísticas e tudo que você precisa saber sobre o jogo. Além disso, confira os melhores palpites de hoje.

AC Milan x Bologna Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas que podem ser muito boas.



🎯 Vitória do AC Milan - Odd 1.80

🎯 Ambos marcam - Odd 2.05

🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 2.10



Com base nas análises, as odds indicam um jogo com bom potencial de gols e com o AC Milan como favorito. Contudo, o Bologna pode surpreender, tornando a partida ainda mais interessante.

💰 Palpites de Odds Baixas AC Milan x Bologna

Com base nas odds que você forneceu para o jogo entre Milan e Bologna, preparei uma análise de palpites com base em diferentes níveis de risco, todos considerados de risco médio dentro de sua categoria de odds.





Milan vence e Mais de 1.5 gols (Odds: 2.29): Esta aposta combina a vitória do Milan (odd 1.91) com a ocorrência de pelo menos dois gols na partida. É um palpite com risco médio, pois se o Milan vencer por 1 a 0, você perde a aposta. No entanto, é um cenário bastante provável para um time favorito.





Handicap: Milan (-0.5) (Odds: 1.86): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Milan. A odd é ligeiramente melhor que a da vitória simples (1.91), o que a torna uma escolha mais vantajosa para quem está confiante na vitória do time da casa.





Milan para não sofrer gol - Sim (Odds: 2.55): Apostar que o Milan vai sair de campo sem levar gol é um palpite de risco médio, já que a defesa do Milan pode ser testada. As odds de 2.55 oferecem um bom retorno se a defesa do Milan conseguir se manter sólida.





⚖️ Palpites de Odds Médias AC Milan x Bologna





Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Milan (Odds: 5.00) : Este palpite sugere que o jogo estará empatado no primeiro tempo e o Milan vencerá no segundo. É um cenário bastante comum, especialmente quando o time favorito enfrenta uma equipe que se defende bem no início da partida.







Milan vence por 1 gol de diferença (Margem Vencedora) (Odds: 3.85) : As odds de 3.85 para o Milan vencer por 1 gol de diferença indicam que um placar como 1-0, 2-1 ou 3-2 é considerado um dos resultados mais prováveis. É um palpite mais específico que a vitória simples, mas com odds muito melhores.







Número Exato de Gols: 3 (Odds: 4.30): As odds para 3 gols exatos são bem atraentes. Um placar de 2 a 1 (odd 8.40) ou 3 a 0 (odd 15.00) resultaria nessa aposta vencedora. Este é um palpite que reflete a tendência de haver muitos gols no jogo, mas de forma mais precisa.





🚀 Palpites de Odds Altas AC Milan x Bologna





Placar Exato: 2 a 2 (Odds: 15.00) : Este palpite sugere um jogo muito disputado e com muitos gols. É um palpite de alto risco, pois exige um placar específico, mas a odd de 15.00 oferece um grande retorno.







Bologna vence e Ambos marcam (Odds: 8.00) : A vitória do Bologna é o cenário menos provável (odd 4.10). No entanto, se eles conseguirem a vitória, a aposta em "ambos marcam" torna a odd ainda maior, o que compensa o risco.







Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Bologna (Odds: 9.20): Este palpite sugere que o Bologna fará um segundo tempo forte e virará o jogo. É um cenário de alto risco, mas que pode acontecer, especialmente se o Milan não conseguir traduzir seu favoritismo em gols no início da partida.





AC Milan x Bologna: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



Partida: AC Milan x Bologna

Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

Horário: 18h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milão

Competição: Serie A



A partida terá transmissão no Cazé TV e Streaming Disney+.

Como AC Milan e Bologna Chegam Para o Confronto

O AC Milan chega para o confronto buscando a vitória para subir na tabela. Jogando em casa, a equipe espera contar com o apoio da torcida para conquistar os três pontos e seguir firme na competição. A expectativa é de um jogo bem disputado.

O Bologna, por sua vez, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado um bom desempenho em outras competições e busca manter a consistência para buscar um bom resultado em Milão. A partida promete ser emocionante.

Últimos Jogos do AC Milan

O AC Milan vem de resultados mistos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos. Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa.



✅ Lecce 1 x 2 AC Milan - Serie A

❌ AC Milan 0 x 1 Cremonese - Serie A

✅ AC Milan 3 x 1 Bari - Amistoso

❌ Chelsea 2 x 0 AC Milan - Amistoso

✅ Leeds 1 x 3 AC Milan - Amistoso



Últimos Jogos do Bologna

O Bologna vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Bologna. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



✅ Bologna 2 x 1 Como - Serie A

❌ Roma 2 x 1 Bologna - Serie A

✅ VfB Stuttgart 1 x 3 Bologna - Amistoso

✅ Bologna 2 x 0 Levadiakos - Amistoso

✅ Bologna 3 x 1 Virtus Verona - Amistoso



Nossa Opinião para AC Milan x Bologna

Acreditamos em um jogo disputado, com o AC Milan levando vantagem por jogar em casa, mas com o Bologna podendo surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e na vitória do AC Milan, mas com muita atenção ao desempenho do Bologna.

Com essas dicas e análises, esperamos que você possa fazer suas apostas com mais confiança e aproveitar ao máximo este grande jogo da Serie A.