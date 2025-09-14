Assine UOL
AC Milan
Serie A - Italy
Stadio Giuseppe Meazza
Bologna
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 14:00

AC Milan x Bologna Palpite e Odds +5 e +10 | Série A Italiana 14/09

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para AC Milan x Bologna? Então veio ao lugar certo! O confronto acontece no domingo, 14 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, pela série A Italiana, com transmissão na CAZÉ TV. 


O AC Milan busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Bologna quer surpreender fora de casa. A partida promete ser disputada, com as duas equipes buscando os três pontos.


Neste artigo, vamos te dar as melhores dicas de apostas para AC Milan x Bologna, com odds atualizadas, estatísticas e tudo que você precisa saber sobre o jogo. Além disso, confira os melhores palpites de hoje


AC Milan x Bologna Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas que podem ser muito boas.



  • 🎯 Vitória do AC Milan - Odd 1.80

  • 🎯 Ambos marcam - Odd 2.05

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 2.10


Com base nas análises, as odds indicam um jogo com bom potencial de gols e com o AC Milan como favorito. Contudo, o Bologna pode surpreender, tornando a partida ainda mais interessante.


💰 Palpites de Odds Baixas AC Milan x Bologna


Com base nas odds que você forneceu para o jogo entre Milan e Bologna, preparei uma análise de palpites com base em diferentes níveis de risco, todos considerados de risco médio dentro de sua categoria de odds.




  1. Milan vence e Mais de 1.5 gols (Odds: 2.29): Esta aposta combina a vitória do Milan (odd 1.91) com a ocorrência de pelo menos dois gols na partida. É um palpite com risco médio, pois se o Milan vencer por 1 a 0, você perde a aposta. No entanto, é um cenário bastante provável para um time favorito.




  2. Handicap: Milan (-0.5) (Odds: 1.86): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Milan. A odd é ligeiramente melhor que a da vitória simples (1.91), o que a torna uma escolha mais vantajosa para quem está confiante na vitória do time da casa.




  3. Milan para não sofrer gol - Sim (Odds: 2.55): Apostar que o Milan vai sair de campo sem levar gol é um palpite de risco médio, já que a defesa do Milan pode ser testada. As odds de 2.55 oferecem um bom retorno se a defesa do Milan conseguir se manter sólida.




⚖️ Palpites de Odds Médias AC Milan x Bologna




  • Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Milan (Odds: 5.00): Este palpite sugere que o jogo estará empatado no primeiro tempo e o Milan vencerá no segundo. É um cenário bastante comum, especialmente quando o time favorito enfrenta uma equipe que se defende bem no início da partida.




  • Milan vence por 1 gol de diferença (Margem Vencedora) (Odds: 3.85): As odds de 3.85 para o Milan vencer por 1 gol de diferença indicam que um placar como 1-0, 2-1 ou 3-2 é considerado um dos resultados mais prováveis. É um palpite mais específico que a vitória simples, mas com odds muito melhores.




  • Número Exato de Gols: 3 (Odds: 4.30): As odds para 3 gols exatos são bem atraentes. Um placar de 2 a 1 (odd 8.40) ou 3 a 0 (odd 15.00) resultaria nessa aposta vencedora. Este é um palpite que reflete a tendência de haver muitos gols no jogo, mas de forma mais precisa.




🚀 Palpites de Odds Altas AC Milan x Bologna




  • Placar Exato: 2 a 2 (Odds: 15.00): Este palpite sugere um jogo muito disputado e com muitos gols. É um palpite de alto risco, pois exige um placar específico, mas a odd de 15.00 oferece um grande retorno.




  • Bologna vence e Ambos marcam (Odds: 8.00): A vitória do Bologna é o cenário menos provável (odd 4.10). No entanto, se eles conseguirem a vitória, a aposta em "ambos marcam" torna a odd ainda maior, o que compensa o risco.




  • Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Bologna (Odds: 9.20): Este palpite sugere que o Bologna fará um segundo tempo forte e virará o jogo. É um cenário de alto risco, mas que pode acontecer, especialmente se o Milan não conseguir traduzir seu favoritismo em gols no início da partida.




AC Milan x Bologna: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: AC Milan x Bologna

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 18h45 (horário de Brasília)

  • Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milão

  • Competição: Serie A


A partida terá transmissão no Cazé TV e Streaming Disney+.


Como AC Milan e Bologna Chegam Para o Confronto


O AC Milan chega para o confronto buscando a vitória para subir na tabela. Jogando em casa, a equipe espera contar com o apoio da torcida para conquistar os três pontos e seguir firme na competição. A expectativa é de um jogo bem disputado.


O Bologna, por sua vez, quer surpreender fora de casa e somar pontos importantes. A equipe tem mostrado um bom desempenho em outras competições e busca manter a consistência para buscar um bom resultado em Milão. A partida promete ser emocionante.


Últimos Jogos do AC Milan


O AC Milan vem de resultados mistos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos. Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa.



  • ✅ Lecce 1 x 2 AC Milan - Serie A

  • AC Milan 0 x 1 Cremonese - Serie A

  • AC Milan 3 x 1 Bari - Amistoso

  • ❌ Chelsea 2 x 0 AC Milan - Amistoso

  • ✅ Leeds 1 x 3 AC Milan - Amistoso


Últimos Jogos do Bologna


O Bologna vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Bologna. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • Bologna 2 x 1 Como - Serie A

  • ❌ Roma 2 x 1 Bologna - Serie A

  • ✅ VfB Stuttgart 1 x 3 Bologna - Amistoso

  • Bologna 2 x 0 Levadiakos - Amistoso

  • Bologna 3 x 1 Virtus Verona - Amistoso


Nossa Opinião para AC Milan x Bologna


Acreditamos em um jogo disputado, com o AC Milan levando vantagem por jogar em casa, mas com o Bologna podendo surpreender. Nossa dica é apostar em um jogo com gols e na vitória do AC Milan, mas com muita atenção ao desempenho do Bologna.


Com essas dicas e análises, esperamos que você possa fazer suas apostas com mais confiança e aproveitar ao máximo este grande jogo da Serie A.


 

AC Milan x Bologna: Palpite do Dia

AC Milan x Bologna: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

AC Milan x Bologna: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Coppa Italia
Bologna
0 - 1
AC Milan
2024 Serie A
AC Milan
3 - 1
Bologna
2024 Serie A
Bologna
2 - 1
AC Milan
2023 Serie A
AC Milan
2 - 2
Bologna
2023 Serie A
Bologna
0 - 2
AC Milan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AC Milan
Empate
Bologna

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser tratadas com seriedade, mas sempre encaradas como uma forma de diversão. É crucial lembrar que apostar não deve comprometer o seu orçamento pessoal, nem o dinheiro destinado às despesas da casa. Priorize sempre a responsabilidade e o controle sobre suas apostas.


 

por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte