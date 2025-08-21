- V
Aberdeen x Steaua Bucareste: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08
Aberdeen x Steaua Bucareste: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Aberdeen e Steaua Bucareste se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília), no Pittodrie Stadium, em Aberdeen, na Escócia.
O Steaua chega com mais tradição em competições continentais, mas o Aberdeen aposta na força em casa para buscar vantagem no confronto. O duelo promete equilíbrio e boas chances de gols.
Aberdeen x Steaua Bucareste Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Empate – odd pagando 3.10 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3: Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na bet365
Empate - odd pagando 3.10
As duas equipes têm forças semelhantes e podem acabar dividindo pontos no primeiro encontro.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
Tanto Aberdeen quanto Steaua devem ter oportunidades de gol, aumentando a chance de redes balançadas dos dois lados.
Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.90
Por ser um confronto decisivo e de ida, é provável que as equipes atuem com cautela.
Aberdeen x Steaua Bucareste: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Aberdeen x Steaua Bucareste pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Pittodrie Stadium, Aberdeen, Escócia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Aberdeen x Steaua Bucareste: Escalações prováveis
Aberdeen: Dimitar Mitov; Jack Milne, Alfie Dorrington, Ante Palaversa, Gavin Molloy; Alexander Jensen, Sivert Nilsen, Adil Aouchiche, Nicolas Milanovic; Shayden Morris, Kusini Yengi.
Steaua Bucareste: Stefan Tarnovanu; Danijel Graovac, Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Alexandru Pantea; Mihai Lixandru, Darius Olaru, Mihai Toma, Florin Tanase; Octavian Popescu, Dennis Politic.
Aberdeen x FCSB: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Aberdeen x FCSB: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Aberdeen x FCSB: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
