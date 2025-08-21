Assine UOL
Aberdeen
UEFA Europa League - World Wide
Pittodrie Stadium
FCSB
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.3
2
2.62
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.54
x
3.41
2
2.83
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.45
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.35
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.5
x
3.3
2
2.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 12:30

Aberdeen x Steaua Bucareste: Palpite, Onde Assistir, Liga Europa, 21/08

Alex Alves
Autor
Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Aberdeen x Steaua Bucareste: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Aberdeen e Steaua Bucareste se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília), no Pittodrie Stadium, em Aberdeen, na Escócia.


O Steaua chega com mais tradição em competições continentais, mas o Aberdeen aposta na força em casa para buscar vantagem no confronto. O duelo promete equilíbrio e boas chances de gols.


Aberdeen x Steaua Bucareste Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Empate – odd pagando 3.10 na bet365

  • Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3: Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na bet365


Empate - odd pagando 3.10


As duas equipes têm forças semelhantes e podem acabar dividindo pontos no primeiro encontro.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


Tanto Aberdeen quanto Steaua devem ter oportunidades de gol, aumentando a chance de redes balançadas dos dois lados.


Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.90


Por ser um confronto decisivo e de ida, é provável que as equipes atuem com cautela.


Aberdeen x Steaua Bucareste: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Aberdeen x Steaua Bucareste pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Pittodrie Stadium, Aberdeen, Escócia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Aberdeen x Steaua Bucareste: Escalações prováveis


Aberdeen: Dimitar Mitov; Jack Milne, Alfie Dorrington, Ante Palaversa, Gavin Molloy; Alexander Jensen, Sivert Nilsen, Adil Aouchiche, Nicolas Milanovic; Shayden Morris, Kusini Yengi.


Steaua Bucareste: Stefan Tarnovanu; Danijel Graovac, Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Alexandru Pantea; Mihai Lixandru, Darius Olaru, Mihai Toma, Florin Tanase; Octavian Popescu, Dennis Politic.

Palpites

Mais Esporte