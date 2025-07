Aberdeen x Ipswich: Palpite, Onde Assistir - Amistosos - 25/07

Aberdeen x Ipswich: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

O confronto marca o encontro entre duas equipes que buscam ajustes antes da nova temporada. O Aberdeen representa a Escócia na elite nacional, enquanto o Ipswich vem forte após boa campanha na Inglaterra.

Com times em estágios distintos de preparação, o jogo deve ser movimentado, com espaço para testes e observações de atletas do elenco.

Aberdeen x Ipswich Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.90 na Novibet







Palpite 3 - Vitória do Ipswich - odd pagando 2.20 na Novibet





Com dois times tradicionais e em fase de montagem para 2025/2026, a tendência é de um jogo intenso, especialmente nas transições e bolas paradas.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85

A aposta em ambos os times marcarem é uma opção segura em amistosos como esse, com defesas ainda sendo ajustadas e espaço para erros. Aberdeen tem força em casa, mas o Ipswich é um visitante perigoso.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.90

Com elencos sendo testados e ritmo mais solto, a chance de três ou mais gols aumenta significativamente. As substituições devem manter o nível ofensivo das duas equipes até o fim do jogo.

Vitória do Ipswich - odd pagando 2.20

Mesmo fora de casa, o Ipswich tem mais recursos no elenco e um nível competitivo alto, vindo da Championship inglesa. Se repetir o padrão de atuações recentes, pode levar a melhor.

Aberdeen x Ipswich: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Aberdeen x Ipswich: