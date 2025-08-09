- D
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Aberdeen x Celtic: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga escocesa - 10/08
Aberdeen x Celtic: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Aberdeen e Celtic se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela segunda rodada da Liga Escocesa 2025/26. O duelo acontece no Pittodrie Stadium, em Aberdeen, com início marcado para as 08h30 (horário de Brasília).
O Celtic entra em campo como atual campeão e amplo favorito, mas o Aberdeen costuma oferecer resistência jogando em casa.
Mesmo com diferença técnica entre os elencos, esse tipo de confronto é tradicionalmente pegado, especialmente no começo da temporada.
Aberdeen x Celtic: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Aberdeen x Celtic
- ℹ️ Jogo: Aberdeen x Celtic pela Liga escocesa
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Pittodrie Stadium, Aberdeen, na Escócia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Aberdeen x Celtic Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Celtic vence e mais de 1.5 gols – odd pagando 1.72 na Bet365
Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00 na Superbet
Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.85 na Novibet
O favoritismo do Celtic é claro, mas o Aberdeen pode contribuir para um jogo movimentado. As apostas abaixo buscam valor equilibrando segurança com retorno interessante.
Celtic vence e mais de 1.5 gols – odd pagando 1.72
O Celtic costuma ter domínio mesmo fora de casa e, diante de um adversário que joga de forma mais aberta, o cenário favorece uma vitória com pelo menos dois gols na partida.
Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00
Apesar da força defensiva do Celtic, o Aberdeen costuma marcar ao menos uma vez quando joga em casa contra rivais grandes. A linha “ambas marcam” aparece como oportunidade em jogos que têm tendência a ser mais abertos.
Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.85
Jogos do Celtic costumam ter alta intensidade ofensiva, o que geralmente gera muitos escanteios. Com o Aberdeen recuado e tentando explorar cruzamentos, essa linha também tem boa perspectiva.
Aberdeen x Celtic: Escalações prováveis
Aberdeen: Dimitar Mitov; Jack Milne, Mats Knoester, Leighton Clarkson, Alexander Jensen; Graeme Shinnie, Sivert Nilsen, Adil Aouchiche, Nicolas Milanovic; Topi Keskinen, Kusini Yengi.
Celtic: Kasper Schmeichel; Alistair Johnston, Cameron Carter-Vickers, Liam Scales, Kieran Tierney; Reo Hatate, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Yang Hyun-jun; Adam Idah, Daizen Maeda.
Aberdeen x Celtic: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Aberdeen x Celtic: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Aberdeen x Celtic: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
Celtic Vence
- V
- V
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- E
- D
Portsmouth Vence
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- V
- E
- V
- V
River Plate Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- E
- V
Lagarto Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
Stoke City Vence
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- E
Bristol Rovers Vence