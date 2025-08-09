Aberdeen x Celtic: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga escocesa - 10/08

Aberdeen x Celtic: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Aberdeen e Celtic se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela segunda rodada da Liga Escocesa 2025/26. O duelo acontece no Pittodrie Stadium, em Aberdeen, com início marcado para as 08h30 (horário de Brasília).

O Celtic entra em campo como atual campeão e amplo favorito, mas o Aberdeen costuma oferecer resistência jogando em casa.

Mesmo com diferença técnica entre os elencos, esse tipo de confronto é tradicionalmente pegado, especialmente no começo da temporada.

Aberdeen x Celtic: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Aberdeen x Celtic



ℹ️ Jogo: Aberdeen x Celtic pela Liga escocesa



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Pittodrie Stadium, Aberdeen, na Escócia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Aberdeen x Celtic Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Celtic vence e mais de 1.5 gols – odd pagando 1.72 na Bet365







Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00 na Superbet







Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.85 na Novibet





O favoritismo do Celtic é claro, mas o Aberdeen pode contribuir para um jogo movimentado. As apostas abaixo buscam valor equilibrando segurança com retorno interessante.

Celtic vence e mais de 1.5 gols – odd pagando 1.72

O Celtic costuma ter domínio mesmo fora de casa e, diante de um adversário que joga de forma mais aberta, o cenário favorece uma vitória com pelo menos dois gols na partida.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00

Apesar da força defensiva do Celtic, o Aberdeen costuma marcar ao menos uma vez quando joga em casa contra rivais grandes. A linha “ambas marcam” aparece como oportunidade em jogos que têm tendência a ser mais abertos.

Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.85

Jogos do Celtic costumam ter alta intensidade ofensiva, o que geralmente gera muitos escanteios. Com o Aberdeen recuado e tentando explorar cruzamentos, essa linha também tem boa perspectiva.

Aberdeen x Celtic: Escalações prováveis

Aberdeen: Dimitar Mitov; Jack Milne, Mats Knoester, Leighton Clarkson, Alexander Jensen; Graeme Shinnie, Sivert Nilsen, Adil Aouchiche, Nicolas Milanovic; Topi Keskinen, Kusini Yengi.

Celtic: Kasper Schmeichel; Alistair Johnston, Cameron Carter-Vickers, Liam Scales, Kieran Tierney; Reo Hatate, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Yang Hyun-jun; Adam Idah, Daizen Maeda.