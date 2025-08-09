Assine UOL
Aberdeen x Celtic: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga escocesa - 10/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Aberdeen x Celtic: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Aberdeen e Celtic se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela segunda rodada da Liga Escocesa 2025/26. O duelo acontece no Pittodrie Stadium, em Aberdeen, com início marcado para as 08h30 (horário de Brasília).


O Celtic entra em campo como atual campeão e amplo favorito, mas o Aberdeen costuma oferecer resistência jogando em casa.


Mesmo com diferença técnica entre os elencos, esse tipo de confronto é tradicionalmente pegado, especialmente no começo da temporada.


Aberdeen x Celtic: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Aberdeen x Celtic



  • ℹ️ Jogo: Aberdeen x Celtic pela Liga escocesa

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Pittodrie Stadium, Aberdeen, na Escócia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Aberdeen x Celtic Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Celtic vence e mais de 1.5 golsodd pagando 1.72 na Bet365




  • Ambas marcam: Simodd pagando 2.00 na Superbet




  • Mais de 9.5 escanteiosodd pagando 1.85 na Novibet




O favoritismo do Celtic é claro, mas o Aberdeen pode contribuir para um jogo movimentado. As apostas abaixo buscam valor equilibrando segurança com retorno interessante.


Celtic vence e mais de 1.5 gols – odd pagando 1.72


O Celtic costuma ter domínio mesmo fora de casa e, diante de um adversário que joga de forma mais aberta, o cenário favorece uma vitória com pelo menos dois gols na partida.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 2.00


Apesar da força defensiva do Celtic, o Aberdeen costuma marcar ao menos uma vez quando joga em casa contra rivais grandes. A linha “ambas marcam” aparece como oportunidade em jogos que têm tendência a ser mais abertos.


Mais de 9.5 escanteios – odd pagando 1.85


Jogos do Celtic costumam ter alta intensidade ofensiva, o que geralmente gera muitos escanteios. Com o Aberdeen recuado e tentando explorar cruzamentos, essa linha também tem boa perspectiva.


Aberdeen x Celtic: Escalações prováveis


Aberdeen: Dimitar Mitov; Jack Milne, Mats Knoester, Leighton Clarkson, Alexander Jensen; Graeme Shinnie, Sivert Nilsen, Adil Aouchiche, Nicolas Milanovic; Topi Keskinen, Kusini Yengi.


Celtic: Kasper Schmeichel; Alistair Johnston, Cameron Carter-Vickers, Liam Scales, Kieran Tierney; Reo Hatate, Callum McGregor, Benjamin Nygren, Yang Hyun-jun; Adam Idah, Daizen Maeda.

Aberdeen x Celtic: Palpite do Dia

Celtic Vence
Superbet logo
1.43
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Bromley - Ipswich
2
1.39
Aberdeen - Celtic
2
1.43
Cianorte - Joinville
1
1.63
Múltipla
3.24
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.80
Aberdeen x Celtic: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Aberdeen x Celtic: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 FA Cup
Aberdeen
1 - 1
Celtic
2024 Premiership
Aberdeen
1 - 5
Celtic
2024 Premiership
Celtic
5 - 1
Aberdeen
2024 Premiership
Aberdeen
0 - 1
Celtic
2024 League Cup
Celtic
6 - 0
Aberdeen

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Aberdeen
Empate
Celtic

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

