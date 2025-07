ABC x Maringá: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão Série C (19/07)

Neste sábado, 19 de julho, ABC e Maringá se enfrentam às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O duelo acontece na Arena das Dunas, em Natal, com transmissão ao vivo pelos canais NossoFutebol e streaming do DAZN.

Os dois times estão colados na tabela, em 13º e 14º lugares, e precisam vencer para se afastar do risco de rebaixamento. O ABC chega animado após vitória fora de casa, enquanto o Maringá tenta reagir após três jogos sem marcar gols.

Confira nosso palpite do jogo ABC x Maringá, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpite ABC x Maringá - Série C



Palpite 1: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd @1.68 na Novibet



Palpite 2 – Empate - Odd @3.00 na bet365



Palpite 3 – Ambas Marcam: Não - Odd @1.80 na Superbet



Palpite 1 – Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd @1.68

Nos últimos dez jogos do ABC, sete terminaram com dois gols ou menos. O Maringá, por sua vez, também apresenta baixo número de gols: marcou apenas 3 vezes nos últimos cinco jogos e passou em branco em três deles.

O estilo dos dois times sugere um duelo truncado, com poucos riscos e muita marcação. Por isso, a linha de menos de 2.5 gols tem bom valor.

Palpite 2 – Empate - Odd @3.00

Ambas as equipes têm perfil semelhante e números parecidos. O ABC empatou quatro dos últimos dez jogos e o Maringá também tem tido muitas partidas equilibradas, principalmente fora de casa. A igualdade no placar aparece como desfecho possível.

Palpite 3 – Ambas Marcam: Não - Odd @1.80

O ataque do Maringá tem oscilado bastante e o ABC não costuma ser muito efetivo como mandante. Nos últimos cinco jogos do ABC em casa, em quatro deles apenas um time marcou. Isso reforça a aposta em ambas não marcam.

Últimas Notícias do ABC-RN

O ABC conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o Tombense, mas segue com dificuldades como mandante: não vence na Arena das Dunas há quatro jogos. A equipe tem tido problemas para furar defesas fechadas.

ABC - Últimos 5 jogos



✅ Tombense 1x2 ABC



🟡 Confiança 1x1 ABC



❌ ABC 0x3 Erechim



🟡 Ponte Preta 0x0 ABC



🟡 ABC 0x0 Náutico



Como vem o Maringá para o jogo?

O time paranaense atravessa um momento delicado. Está há cinco jogos sem vencer, com três derrotas nesse período. O ataque tem sido um dos piores da Série C, com média de 0,7 gol por partida.

Maringá - Últimos 5 jogos



❌ Maringá 0x2 Brusque



🟡 Erechim 0x0 Maringá



❌ Maringá 0x1 Ponte Preta



❌ Náutico 2x1 Maringá



🟡 Maringá 1x1 Ituano



Onde Assistir ABC x Maringá ao vivo?

ABC x Maringá terá transmissão ao vivo da plataforma DAZN e também do canal NossoFutebol, neste sábado (19/07), às 17h.

Resumo da partida:



⚽️ Jogo: ABC x Maringá - Série C 2025

🗓️ Data: 19/07/2025

⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena das Dunas, Natal-RN

📺 Transmissão: NossoFutebol e DAZN



Estatísticas Relevantes



ABC teve 7 dos últimos 10 jogos com menos de 2.5 gols



Maringá marcou só 4 gols nos últimos 6 jogos



ABC não vence em casa há 4 jogos



3 dos últimos 5 jogos do Maringá terminaram com apenas 1 gol ou menos



Prognóstico Final

O histórico recente indica um confronto típico da Série C: truncado, com poucos espaços e muita disputa no meio. O ABC tem leve favoritismo por jogar em casa, mas a sugestão de aposta mais segura é menos de 2.5 gols, pela baixa produção ofensiva de ambos.

Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.