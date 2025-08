ABC x Figueirense: Palpite, Odds e Onde Assistir - Brasileirão Série C

Na 15ª rodada da Série C 2025, ABC e Figueirense fazem um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Os donos da casa ocupam a 15ª posição com 16 pontos, somente um à frente dos catarinenses, que aparecem logo atrás com 15.

O jogo está marcado para este sábado (02/08), às 19h30 (horário de Brasília, no Frasqueirão, e será transmitido pela DAZN e pela CBF TV. A seguir, você confere nosso palpite para ABC x Figueirense, com análise completa, odds, estatísticas e onde assistir.

Palpites de ABC x Figueirense: Nossas 3 Melhores Dicas

Apesar da diferença de apenas um ponto, os times apresentam estatísticas diferentes. O ABC sofre muitos gols em casa (2.17 por jogo), enquanto o Figueirense mostra uma defesa mais sólida, especialmente fora. Esse equilíbrio indica um jogo disputado, com pouca margem de erro.



🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.65

🎯 Dupla Chance: Figueirense ou Empate (X2) - odd 1.85

🎯 Ambas Marcam: Não - odd 1.90



Palpites Alternativos ABC x Figueirense

Para quem busca apostas mais específicas, analisamos padrões recentes e dados detalhados para encontrar oportunidades diferentes dos mercados mais comuns.



🎯 Resultado Exato: 1-1 - odd 6.50

🎯 Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd 1.70

🎯 Intervalo/Final: Empate/Empate - odd 3.40



💰 Palpites de Odds Baixas ABC x Figueirense



Informações do Jogo: ABC x Figueirense - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: ABC x Figueirense - Brasileirão Série C

📅 Data: 02/08/2025

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Maria Lamas Farache, Natal (RN)

📺 Transmissão: DAZN e CBF TV



Como ABC e Figueirense Chegam Para o Confronto

O ABC vem de empate contra o Floresta fora de casa. Apesar de uma campanha instável, não perde há três partidas. Ainda assim, sua defesa preocupa: média de 2.17 gols sofridos em casa, o que torna qualquer jogo em Natal uma incógnita. No ataque, marca pouco e depende de lances isolados. Está em 15º e precisa vencer para não correr riscos reais de rebaixamento.

O Figueirense, por outro lado, perdeu para o Anápolis em casa na última rodada, mas soma três empates e uma vitória nos últimos cinco jogos. Fora de casa, tem se mostrado competitivo, abrindo o placar em 57% das vezes. Sua defesa é menos vazada que a do adversário e o histórico entre as equipes sugere equilíbrio. Ainda assim, ocupa a 16ª colocação e precisa pontuar para sair da zona.

Prováveis Escalações

Provável escalação do ABC: Pedro Paulo, Ezequiel, Renato Vischi, Richardson e Lucas Sampaio (Manoel); Octávio, Carlos Eduardo (Juninho) e Bruno Leite; Joãozinho, Matheus Martins (Wallyson) e Ytalo.

Provável escalação do Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Douglas Bacelar, Ligger e Samuel; João Lucas, Rafinha Potiguar, Jhony Douglas e Nicolas; Felipe Augusto e Wellington Nem.

Lembre-se: apostar deve ser algo divertido e com responsabilidade. Respeite o Jogo Responsável.