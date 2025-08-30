- E
ABC x Itabaiana: Palpite Odds Altas +6, +5, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08
ABC x Itabaiana: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal, com transmissão no canal SportyNet.
O jogo entre ABC e Itabaiana é essencial na luta contra o rebaixamento na Série C do futebol brasileiro. Nenhum dos dois times vive um bom momento. O ABC está na 18ª posição com 18 pontos, e o Itabaiana logo acima, na 17ª, com 19 pontos. Quem vencer aqui, tem alguma chance de escapar da zona de rebaixamento, mas dependendo do resultado do jogo do Anápolis.
ABC x Itabaiana: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: ABC RN - Total: Mais de 1.5 - odd 2.08
- 🎯 Palpite: Resultado Final: ABC RN - odd 1.72
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.59
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no fato de que ambos os times lutam para escapar do rebaixamento, o que pode levar a um jogo mais tenso e focado em um resultado favorável. O ABC, apesar do histórico ruim em casa, tem uma média de quatro gols por jogo em seus domínios, com uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols. Já o Itabaiana tem um histórico de jogos com menos gols quando joga fora. A necessidade de vitória do ABC faz com que a aposta na vitória do time da casa seja uma boa opção.
Palpites Alternativos ABC x Itabaiana
- 🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.83
- 🎯 Palpite: ABC RN - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.96
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.87
💰 ABC x Itabaiana: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: ABC RN Ou Empate - odd 1.16
- 🟢 Palpite: ABC RN (-0.5) - odd 1.69
- 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.59
⚖️ ABC x Itabaiana: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Empate - odd 3.14
- 🟢 Palpite: Itabaiana - odd 4.56
- 🟡 Palpite: Empate / ABC RN - odd 4.31
🚀 ABC x Itabaiana: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.46
- 🟢 Palpite: Itabaiana E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.93
- 🟡 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 5.79
ABC x Itabaiana: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre ABC e Itabaiana é uma oportunidade para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na Série C. A necessidade de pontuar faz com que a partida prometa ser tensa, já que ambos os times precisam de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O jogo será no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: ABC x Itabaiana - Série C
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Maria Lamas Farache, em Natal
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como ABC e Itabaiana Chegam Para o Confronto
O ABC chega para a partida na 18ª posição, com 18 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time tem um desempenho global de duas vitórias, doze empates e quatro derrotas. Em casa, o time não venceu nenhum jogo, com cinco empates e três derrotas.
O Itabaiana está na 17ª posição da tabela, com 19 pontos em 18 jogos, mostrando uma fase ligeiramente superior ao adversário. O time vem de uma sequência de uma derrota e um empate, mas não perdeu nos últimos dois jogos. Fora de casa, o Itabaiana tem um desempenho ruim, com apenas uma vitória em nove jogos.
ABC x AO Itabaiana: Palpite do Dia
ABC x AO Itabaiana: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
ABC x AO Itabaiana: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.