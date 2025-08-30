ABC x Itabaiana: Palpite Odds Altas +6, +5, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08

ABC x Itabaiana: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal, com transmissão no canal SportyNet.

O jogo entre ABC e Itabaiana é essencial na luta contra o rebaixamento na Série C do futebol brasileiro. Nenhum dos dois times vive um bom momento. O ABC está na 18ª posição com 18 pontos, e o Itabaiana logo acima, na 17ª, com 19 pontos. Quem vencer aqui, tem alguma chance de escapar da zona de rebaixamento, mas dependendo do resultado do jogo do Anápolis.

ABC x Itabaiana: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: ABC RN - Total: Mais de 1.5 - odd 2.08

🎯 Palpite: Resultado Final: ABC RN - odd 1.72

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.59



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no fato de que ambos os times lutam para escapar do rebaixamento, o que pode levar a um jogo mais tenso e focado em um resultado favorável. O ABC, apesar do histórico ruim em casa, tem uma média de quatro gols por jogo em seus domínios, com uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols. Já o Itabaiana tem um histórico de jogos com menos gols quando joga fora. A necessidade de vitória do ABC faz com que a aposta na vitória do time da casa seja uma boa opção.

Palpites Alternativos ABC x Itabaiana



🎯 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 4.83

🎯 Palpite: ABC RN - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.96

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.87



💰 ABC x Itabaiana: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: ABC RN Ou Empate - odd 1.16

🟢 Palpite: ABC RN (-0.5) - odd 1.69

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.59



⚖️ ABC x Itabaiana: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate - odd 3.14

🟢 Palpite: Itabaiana - odd 4.56

🟡 Palpite: Empate / ABC RN - odd 4.31



🚀 ABC x Itabaiana: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.46

🟢 Palpite: Itabaiana E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.93

🟡 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 5.79



ABC x Itabaiana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre ABC e Itabaiana é uma oportunidade para as duas equipes conquistarem a primeira vitória na Série C. A necessidade de pontuar faz com que a partida prometa ser tensa, já que ambos os times precisam de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O jogo será no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: ABC x Itabaiana - Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Maria Lamas Farache, em Natal



📺 Transmissão: SportyNet



Como ABC e Itabaiana Chegam Para o Confronto

O ABC chega para a partida na 18ª posição, com 18 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time tem um desempenho global de duas vitórias, doze empates e quatro derrotas. Em casa, o time não venceu nenhum jogo, com cinco empates e três derrotas.

O Itabaiana está na 17ª posição da tabela, com 19 pontos em 18 jogos, mostrando uma fase ligeiramente superior ao adversário. O time vem de uma sequência de uma derrota e um empate, mas não perdeu nos últimos dois jogos. Fora de casa, o Itabaiana tem um desempenho ruim, com apenas uma vitória em nove jogos.