Tudo sobre os 20+ Pontos com Pagamento Antecipado na Novibet

O que é 20+ pontos pagamento antecipado na Novibet?

A oferta 20+ pontos com pagamento antecipado na Novibet é válida para apostas em Basquete no mercado "Vencedor do Jogo" Se a equipa que você apostou abrir uma vantagem de 20 pontos ou mais em qualquer momento da partida, a sua aposta é paga como vencedora imediatamente, mesmo que esse time acebe por perder no final.

Uma baita vantagem, certo? Assim você garante lucro antecipado quando uma equipe dispara na liderança do jogo. E melhor se for o que você escolheu.

Quais ligas tem pagamento antecipado de 20+ pontos?

Este recurso pagamento antecipado de 20+ pontos, está disponível para apostas feitas no pré-jogo em algumas das principais ligas e competições de basquete ao redor do mundo. Confira a seguir quais são estas competições: