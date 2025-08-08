Assine UOL
1.FC Köln
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Atalanta
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Colônia x Atalanta: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso 09/08

Alex Alves
Autor
Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Colônia x Atalanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Colônia x Atalanta: Palpite - Jogo Amistoso



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: 1.Colônia 1-2 Atalanta

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: X2

  •  


Colônia x Atalanta: Onde Assistir


O jogo Colônia x Atalanta pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Amistoso Colônia x Atalanta

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: RheinEnergieStadion

1.FC Köln x Atalanta: Palpite do Dia

1.FC Köln x Atalanta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
1.FC Köln
Empate
Atalanta

Se você gosta de apostar em jogos de futebol, é importante lembrar a importância do Jogo Responsável.


Aproveite a diversão do jogo, mas sempre com consciência e responsabilidade.


Aqui estão alguns dos tópicos do Jogo Responsável que você deve ficar atento:


- Estabeleça limites de apostas e respeite-os


- Mantenha-se informado sobre o jogo e evite apostas impulsivas


- Não veja o jogo como uma fonte de renda principal


- Procure ajuda se sentir que suas apostas estão fora de controle


Jogue com consciência e divirta-se de forma saudável.

