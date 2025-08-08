Colônia x Atalanta: Palpite com Odds Altas, Onde Assistir, Amistoso 09/08

Colônia x Atalanta: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Colônia x Atalanta: Palpite - Jogo Amistoso



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: 1.Colônia 1-2 Atalanta



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: X2







Colônia x Atalanta: Onde Assistir

O jogo Colônia x Atalanta pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo