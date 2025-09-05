Assine UOL
Lesotho
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
South Africa
  • D
  • E
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
19
x
4.5
2
1.29
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
15.5
x
4.6
2
1.23
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
15
x
4.2
2
1.26
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
16
x
4.4
2
1.27
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 06:00

Lesoto x África do Sul: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Lesoto x África Sul: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Lesoto e África do Sul se encontram na sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13:00 (horário de Brasília), no Estádio Free State, no Lesoto.


O duelo promete muita emoção, com as duas seleções buscando a vitória para seguir sonhando com a classificação para a Copa do Mundo, sobretudo a África do Sul já que Lesoto é um time mais modesto.


O confronto marca mais um capítulo na história do futebol africano, onde as seleções buscam mostrar suas forças. 


Palpites de Lesoto x África do Sul: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da África do Sul - odd 1.60

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.40

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 3.00


Palpites Alternativos Lesoto x África do Sul



  • 🎯 Dupla Chance: Lesoto ou Empate - odd 2.20

  • 🎯 África do Sul vence e Ambos marcam - odd 3.80

  • 🎯 Lesotho para marcar o primeiro gol - odd 4.50


Super Palpites Lesoto x África do Sul


 🚀 Placar Exato: 1x2 para a África do Sul - odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas Lesoto x África do Sul



  • 🔵 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.35

  • 🟢 Empate anula a aposta: África do Sul - odd 1.45

  • 🟡 Total de escanteios: Menos de 11.5 - odd 2.20


⚖️ Palpites de Odds Médias Lesoto x África do Sul



  • 🔵 Resultado correto: África do Sul 2 x 1 - odd 3.80

  • 🟢 Jogador a marcar a qualquer momento: Percy Tau - odd 3.00

  • 🟡 Handicap Asiático: Lesoto +1.5 - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Lesotho x África do Sul



  • 🔵 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 5.50

  • 🟢 Lesoto vence por 2 gols de diferença - odd 7.00

  • 🟡 África do Sul vence de virada - odd 8.00


Lesoto x África do Sul: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Lesoto x África do Sul - Eliminatórias Copa do Mundo 2026

  •  📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Free State, Lesoto.

  • 📺 Transmissão: FIFA+


Lesoto x África do Sul: Escalações prováveis


Lesoto: Mosoeu Seahlolo; Thabang Malane, Thabo Makhele, Mohlomi Makhetha, Fusi Matlabe; Mokoteli Mohapi, Lehlohonolo Fothoane, Teboho Letsema, Limpho Ralesupi; Kananelo Rapuleng, Khaketla Matamane.


África do Sul: Samukelo Xulu; Malibongwe Prince, Terrence Mashego, Ramahlwe Mphahlele, Kegan Johannes; Kwanda Mngonyama, Neo Maema, Wayde Jooste, Ndabayithethwa Ndlondlo; Keagan Dolly, Thabiso Kutumela.


Como Lesoto e África do Sul Chegam Para o Confronto


A seleção de Lesoto, buscando surpreender em casa, sabe que precisará mostrar um bom futebol para pontuar. O time conta com o apoio da torcida para fazer um bom jogo. A África do Sul, por sua vez, chega com a responsabilidade de confirmar o favoritismo e somar pontos importantes. A equipe precisa mostrar organização e eficiência para sair com a vitória.


Nossa Opinião para Lesoto x África do Sul


Acreditamos em um jogo com muitos gols, com a África do Sul levando a melhor, mas com Lesoto também marcando. A partida promete ser equilibrada, mas com a África do Sul mostrando sua força, mesmo fora de casa.

Ver mais Ver menos

Lesotho x South Africa: Palpite do Dia

South Africa Vence
Superbet logo
1.27
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Switzerland - Kosovo
1
1.42
Nigeria - Rwanda
1
1.34
Lesotho - South Africa
2
1.27
Múltipla
2.42
x
Aposta
20
=
Ganhos
48.33
Apostar agora

Lesotho x South Africa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lesotho x South Africa: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
South Africa
2 - 0
Lesotho
2024 Friendlies
South Africa
0 - 0
Lesotho
2021 COSAFA Cup
South Africa
4 - 0
Lesotho
2020 African Nations Championship
South Africa
0 - 3
Lesotho
2020 African Nations Championship
Lesotho
3 - 2
South Africa

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lesotho
Empate
South Africa

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Poland
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Finland
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Moldova
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
-
Israel
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Israel Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bahia
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Confiança
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Bahia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte