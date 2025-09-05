- D
Lesoto x África do Sul: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Lesoto x África Sul: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lesoto e África do Sul se encontram na sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13:00 (horário de Brasília), no Estádio Free State, no Lesoto.
O duelo promete muita emoção, com as duas seleções buscando a vitória para seguir sonhando com a classificação para a Copa do Mundo, sobretudo a África do Sul já que Lesoto é um time mais modesto.
O confronto marca mais um capítulo na história do futebol africano, onde as seleções buscam mostrar suas forças.
Palpites de Lesoto x África do Sul: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da África do Sul - odd 1.60
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.40
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 3.00
Palpites Alternativos Lesoto x África do Sul
- 🎯 Dupla Chance: Lesoto ou Empate - odd 2.20
- 🎯 África do Sul vence e Ambos marcam - odd 3.80
- 🎯 Lesotho para marcar o primeiro gol - odd 4.50
Super Palpites Lesoto x África do Sul
🚀 Placar Exato: 1x2 para a África do Sul - odd 8.00
💰 Palpites de Odds Baixas Lesoto x África do Sul
- 🔵 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.35
- 🟢 Empate anula a aposta: África do Sul - odd 1.45
- 🟡 Total de escanteios: Menos de 11.5 - odd 2.20
⚖️ Palpites de Odds Médias Lesoto x África do Sul
- 🔵 Resultado correto: África do Sul 2 x 1 - odd 3.80
- 🟢 Jogador a marcar a qualquer momento: Percy Tau - odd 3.00
- 🟡 Handicap Asiático: Lesoto +1.5 - odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas Lesotho x África do Sul
- 🔵 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 5.50
- 🟢 Lesoto vence por 2 gols de diferença - odd 7.00
- 🟡 África do Sul vence de virada - odd 8.00
Lesoto x África do Sul: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Lesoto x África do Sul - Eliminatórias Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Free State, Lesoto.
- 📺 Transmissão: FIFA+
Lesoto x África do Sul: Escalações prováveis
Lesoto: Mosoeu Seahlolo; Thabang Malane, Thabo Makhele, Mohlomi Makhetha, Fusi Matlabe; Mokoteli Mohapi, Lehlohonolo Fothoane, Teboho Letsema, Limpho Ralesupi; Kananelo Rapuleng, Khaketla Matamane.
África do Sul: Samukelo Xulu; Malibongwe Prince, Terrence Mashego, Ramahlwe Mphahlele, Kegan Johannes; Kwanda Mngonyama, Neo Maema, Wayde Jooste, Ndabayithethwa Ndlondlo; Keagan Dolly, Thabiso Kutumela.
Como Lesoto e África do Sul Chegam Para o Confronto
A seleção de Lesoto, buscando surpreender em casa, sabe que precisará mostrar um bom futebol para pontuar. O time conta com o apoio da torcida para fazer um bom jogo. A África do Sul, por sua vez, chega com a responsabilidade de confirmar o favoritismo e somar pontos importantes. A equipe precisa mostrar organização e eficiência para sair com a vitória.
Nossa Opinião para Lesoto x África do Sul
Acreditamos em um jogo com muitos gols, com a África do Sul levando a melhor, mas com Lesoto também marcando. A partida promete ser equilibrada, mas com a África do Sul mostrando sua força, mesmo fora de casa.
Lesotho x South Africa: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lesotho x South Africa: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lesotho x South Africa: Confrontos Diretos
