Goiás x América-MG Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (23/08)

O Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha será palco de um confronto decisivo pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O Goiás recebe o América-MG neste sábado (23/08), às 18:00 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

O Goiás, que está na vice-liderança, busca a vitória para se aproximar do topo da tabela. Já o América-MG tenta somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo será de muita emoção e disputado a cada minuto.

Neste artigo você encontrará os palpites Goiás x América-MG, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Goiás x América-MG

Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Goiás, que tem um elenco superior e uma ótima fase. A equipe da casa tem tudo para dominar a partida.



Resultado Final: Goiás - odd de 1.89

- odd de 1.89

Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.49

- odd de 1.49

Handicap Asiático: Goiás (-1.00) - odd de 2.65



Com o Goiás tendo uma média de 1.6 gols por jogo em casa e o América-MG sofrendo 1.7 por partida, o Handicap Asiático: Goiás (-1.00) (odd 2.65) se mostra uma excelente opção de alto valor. A aposta de Total de Gols: Abaixo de 2.5 (odd 1.49) é uma boa alternativa, pois reflete o estilo de jogo das duas equipes.

Análise de Goiás x América-MG

O Goiás entra em campo na 2ª posição da Série B, com 41 pontos. Já o América-MG está em 16º lugar, com 22 pontos, o que o deixa na beira da zona de rebaixamento.

Momento do Goiás

O Goiás vive uma boa fase, embora tenha perdido dois jogos nas últimas cinco partidas (sendo um para o maior rival, o Vila Nova).

Em casa, a equipe esmeraldina tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols por partida. O time sofreu apenas 1.2 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pela liderança.

Momento do América-MG

O América-MG vive um momento terrível na Série B, tendo seis derrotas nos últimos 10 jogos — e não vence desde 27 de junho, quase dois meses. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de apenas 0.6 por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.8 gols por jogo.

O que esperar da Partida

Com o Goiás jogando em casa e com um elenco bem mais forte, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O América-MG, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Goiás, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.

---

Com base na nossa análise, acreditamos que o Goiás tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.

Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.