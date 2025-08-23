Assine UOL
Goias
Serie B - Brazil
Estádio de Hailé Pinheiro
America Mineiro
Goiás x América-MG Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (23/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

O Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha será palco de um confronto decisivo pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O Goiás recebe o América-MG neste sábado (23/08), às 18:00 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


O Goiás, que está na vice-liderança, busca a vitória para se aproximar do topo da tabela. Já o América-MG tenta somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo será de muita emoção e disputado a cada minuto.


Neste artigo você encontrará os palpites Goiás x América-MG, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Goiás x América-MG


Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Goiás, que tem um elenco superior e uma ótima fase. A equipe da casa tem tudo para dominar a partida.



  • Resultado Final: Goiás - odd de 1.89

  • Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.49

  • Handicap Asiático: Goiás (-1.00) - odd de 2.65


Com o Goiás tendo uma média de 1.6 gols por jogo em casa e o América-MG sofrendo 1.7 por partida, o Handicap Asiático: Goiás (-1.00) (odd 2.65) se mostra uma excelente opção de alto valor. A aposta de Total de Gols: Abaixo de 2.5 (odd 1.49) é uma boa alternativa, pois reflete o estilo de jogo das duas equipes.


Análise de Goiás x América-MG


O Goiás entra em campo na 2ª posição da Série B, com 41 pontos. Já o América-MG está em 16º lugar, com 22 pontos, o que o deixa na beira da zona de rebaixamento.


Momento do Goiás


O Goiás vive uma boa fase, embora tenha perdido dois jogos nas últimas cinco partidas (sendo um para o maior rival, o Vila Nova).


Em casa, a equipe esmeraldina tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols por partida. O time sofreu apenas 1.2 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pela liderança.


Momento do América-MG


O América-MG vive um momento terrível na Série B, tendo seis derrotas nos últimos 10 jogos — e não vence desde 27 de junho, quase dois meses. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de apenas 0.6 por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.8 gols por jogo.


O que esperar da Partida


Com o Goiás jogando em casa e com um elenco bem mais forte, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O América-MG, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Goiás, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.


---


Com base na nossa análise, acreditamos que o Goiás tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Goias x America Mineiro: Palpite do Dia

Goias x America Mineiro: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Goias x America Mineiro: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
America Mineiro
1 - 0
Goias
2024 Serie B
America Mineiro
2 - 2
Goias
2024 Serie B
Goias
2 - 1
America Mineiro
2023 Serie A
Goias
1 - 0
America Mineiro
2023 Serie A
America Mineiro
0 - 1
Goias

Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto, em abril de 2025, foi de vitória do América-MG por 1 a 0. O Goiás buscará a revanche em casa.


Últimos 5 jogos do Goiás



  • ❌ Vila Nova 2x0 Goiás

  • ✅ Goiás 2x1 Operário

  • 🟡 Amazonas 2x2 Goiás

  • 🟡 Goiás 1x1 Remo

  • ❌ Novorizontino 1x0 Goiás


Últimos 5 jogos do América-MG



  • 🟡 Amazonas 2x2 América-MG

  • ❌ América-MG 0x1 Remo

  • ❌ Botafogo-SP 2x1 América-MG

  • 🟡 América-MG 2x2 Athletico-PR

  • ❌ Cuiabá 3x1 América-MG


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Goiás e América-MG, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha a partir das 18:00 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Goiás x América-MG

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 18:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha

