Goiás x América-MG Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (23/08)
O Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha será palco de um confronto decisivo pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O Goiás recebe o América-MG neste sábado (23/08), às 18:00 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.
O Goiás, que está na vice-liderança, busca a vitória para se aproximar do topo da tabela. Já o América-MG tenta somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo será de muita emoção e disputado a cada minuto.
Neste artigo você encontrará os palpites Goiás x América-MG, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Goiás x América-MG
Nossa análise aponta um favoritismo claro para o Goiás, que tem um elenco superior e uma ótima fase. A equipe da casa tem tudo para dominar a partida.
- Resultado Final: Goiás - odd de 1.89
- Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.49
- Handicap Asiático: Goiás (-1.00) - odd de 2.65
Com o Goiás tendo uma média de 1.6 gols por jogo em casa e o América-MG sofrendo 1.7 por partida, o Handicap Asiático: Goiás (-1.00) (odd 2.65) se mostra uma excelente opção de alto valor. A aposta de Total de Gols: Abaixo de 2.5 (odd 1.49) é uma boa alternativa, pois reflete o estilo de jogo das duas equipes.
Análise de Goiás x América-MG
O Goiás entra em campo na 2ª posição da Série B, com 41 pontos. Já o América-MG está em 16º lugar, com 22 pontos, o que o deixa na beira da zona de rebaixamento.
Momento do Goiás
O Goiás vive uma boa fase, embora tenha perdido dois jogos nas últimas cinco partidas (sendo um para o maior rival, o Vila Nova).
Em casa, a equipe esmeraldina tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols por partida. O time sofreu apenas 1.2 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pela liderança.
Momento do América-MG
O América-MG vive um momento terrível na Série B, tendo seis derrotas nos últimos 10 jogos — e não vence desde 27 de junho, quase dois meses. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de apenas 0.6 por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.8 gols por jogo.
O que esperar da Partida
Com o Goiás jogando em casa e com um elenco bem mais forte, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O América-MG, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Goiás, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.
Com base na nossa análise, acreditamos que o Goiás tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
Goias x America Mineiro: Palpite do Dia
Goias x America Mineiro: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Goias x America Mineiro: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto, em abril de 2025, foi de vitória do América-MG por 1 a 0. O Goiás buscará a revanche em casa.
Últimos 5 jogos do Goiás
- ❌ Vila Nova 2x0 Goiás
- ✅ Goiás 2x1 Operário
- 🟡 Amazonas 2x2 Goiás
- 🟡 Goiás 1x1 Remo
- ❌ Novorizontino 1x0 Goiás
Últimos 5 jogos do América-MG
- 🟡 Amazonas 2x2 América-MG
- ❌ América-MG 0x1 Remo
- ❌ Botafogo-SP 2x1 América-MG
- 🟡 América-MG 2x2 Athletico-PR
- ❌ Cuiabá 3x1 América-MG
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Goiás e América-MG, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha a partir das 18:00 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Goiás x América-MG
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 18:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hailé Pinheiro - Serrinha